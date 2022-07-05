Штрафи за порушення. На найкрасивіших пляжах Сардинії обмежать число туристів

Влада сподівається, що такий захід допоможе зберегти унікальну екосистему

На Сардинії в Італії ввели оплату за відвідування найкрасивіших пляжів острова. Таким чином влада має намір боротися з надлишком туристів і їх негативним впливом на навколишнє середовище.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Nationalworld.

Сардині — найпопулярніший у туристів куточок Італії. Сюди щорічно приїжджають тисячі туристів. На деяких пляжах острова тепер просять щоденну плату.

Які пляжі на Сардинії тепер платні

Пляжі Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на архіпелазі Ла-Маддалена тепер беруть з туристів 3 євро з людини щоденно.

Фото: Кала-Котіччо — один з найкрасивіших пляжів Італії (Getty Images)

Інші пляжі на острові також запровадили заходи щодо зменшення впливу туристів: на Кала-Сісін обмежили кількість відвідувачів до 1600 осіб, а на пляжі Санта-Марія-Наваррезе дозволяється відпочивати лише 1300 людям на день. Кількість відвідувачів ще менше на Кала Маріолу: там допускаються тільки 550 осіб на добу, і з кожного стягується плата за вхід у розмірі 1 євро.

До 550 осіб на день. Чому обмежують кількість туристів

Мальовничий архіпелаг Маддалена складається з семи основних островів і декількох невеликих острівців в протоці Боніфачо між Корсикою у Франції та Сардинією в Італії. Це Національний парк, куди можна потрапити тільки з гідом, послуги якого коштують близько 25 євро за п'ять годин.

Місця для відвідування архіпелагу потрібно бронювати заздалегідь, зв'язавшись з місцевим гідом.

Фото: Архіпелаг Ла-Маддалена (unsplash.com)

Фото: Портове містечко в архіпелазі Маддалена (unsplash.com)

За відпочинок без оплати передбачена відповідальність.

"Будь-хто, хто буде спійманий на відвідуванні архіпелагу без гіда, може бути притягнутий до відповідальності. Нові правила були введені, оскільки місцева влада шукає способи захистити тутешні природні об'єкти від впливу туристів", — пояснюють у виданні.

Велика кількість відвідувачів в останні роки створила проблеми для Сардинії і її прекрасного узбережжя, наголошується в публікації. Тисячі туристів приїжджають на пляж Spiaggia Rosa кожен день у розпал сезону через його унікальний рожевий пісок. Але тепер відвідувачам дозволено роздивлятися пляж тільки з судна. Таку міру ввели після того, як пісок незвичайних відтінків туристи стали вивозити у якості сувеніра.

Нагадаємо, була названа країна у Європі з найнижчими цінами у готелях.