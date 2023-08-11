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Должникам по коммуналке могут запретить выезд за границу: в каких случаях

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Пятница 11 августа 2023 09:55
Должникам по коммуналке могут запретить выезд за границу: в каких случаях Фото: Пограничный контроль в Украине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Игорь Ясько

Во время войны обязанность оплачивать коммуналку не отменяли, поэтому за долги поставщики услуг могут подать в суд. Для того, чтобы попасть в реестр должников, достаточно любой суммы долга.

Должникам могут временно запретить выезд за границу, говорится в материале РБК-Украина "Запрет выезда и арест счетов. Чем может обернуться задолженность за коммуналку".

Особенности санкций против потребителей коммунальных услуг, задолжавших оплату по счетам, объяснил управляющий партнер юридической компании "Winner" Игорь Ясько.

Если недвижимость находится в неоккупированных районах и вдали от проведения боевых действий, коммунальные предприятия могут обратиться в суд за принудительным взысканием суммы задолженности (возможен арест счетов и занесение в реестр должников). Запрещено взимать долги только с жителей территорий, на которых продолжаются боевые действия или временно оккупированных территорий, выехавших оттуда и предоставивших документальное подтверждение.

"Если у собственника есть задолженность, в том числе за услуги ЖКХ, и дело дошло до суда , исполнитель может обратиться за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица за пределы Украины до исполнения обязательств ", – отметил юрист.

Выезд за границу, как и ухудшение имущественного положения, не отменяют обязанности оплачивать коммуналку. Уменьшить начисления можно за некоторые услуги при отсутствии счетчиков (кроме отопления и управления многоквартирным домом).

Напомним, мы писали, могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке .

Также мы рассказывали, обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто уехал за границу .

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