Запрет выезда и арест счетов. Чем может обернуться задолженность за коммуналку

С начала войны задолженность по коммунальным услугам в Украине растет. Часть украинцев выехали за границу и не оплачивают счета за пустую квартиру, некоторые потеряли работу и не имеют средств.

Какие санкции предусмотрены за коммунальные долги во время войны и какие категории украинцев могут не оплачивать их, в комментарии РБК-Украина рассказал управляющий партнер юридической компании "Winner" Игорь Ясько.

С кого не взимают долги за коммунальные услуги во время войны?

В Украине запрещено взимать задолженность за услуги ЖКХ за просроченные суммы, возникшие после 24 февраля 2022 года, но только для жителей территорий, на которых продолжаются боевые действия или временно оккупированных территорий.

Эта норма действует при условии, что потребителb и члены их семей выехали и предоставили подтверждение исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирному дому, другому уполномоченному совладельцами лицу о взятии на учет внутренне перемещенного лица, или другие документы, подтверждающие их отсутствие в помещении или здании, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров (с места временного проживания в иностранном государстве, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы).

Таким образом, пока действует военное положение – взимать долги через суд коммунальные службы с этой категории граждан не могут, как и обращаться в исполнительную службу для инициирования ареста карт или имущества.

Это не касается долгов, образовавшихся до 24 февраля 2022 года. И действие этой нормы временное, то есть после отмены особого режима уплатить придется всю сумму.

Важный момент, что на сегодняшний день в Украине запрещено прекращение или остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме. Также запрещено начисление и взыскание пени и штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых.

Это означает, что военное положение не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги, но ответственность в виде пени и штрафов не наступает.

Могут ли взимать долги с владельцев жилья, проживающих за границей?

За период временного отсутствия потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг, они имеют право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме отопления) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета).

Постановление правительства №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" освобождает отдельную категорию граждан от уплаты коммунальных платежей, если потребитель не проживал по месту жительства. Но это не касается отопления и коммунальных услуг, оплачиваемых счетчиками, а также управления многоквартирным домом (централизованные услуги).

Поэтому если недвижимость находится в неоккупированных районах и вдали от проведения боевых действий, коммунальные предприятия могут обратиться в суд за принудительным взысканием (возможен арест счетов и занесение в реестр должников).

Кредитор имеет право взимать задолженность в течение 3 лет. Но исковая давность применяется только при наличии заявления должника. Если ее не предоставили до окончания разбирательства, то суд может взыскать с должника всю сумму даже более 3 лет. Кроме того, следует учитывать другие нюансы, например, иной срок давности при заключении договора о реструктуризации задолженности.

Фото: Оплата коммунальных услуг (коллаж РБК-Украина)

Могут ли взимать долги за коммуналку, если владельцы безработные?

Аналогичная ситуация, ведь ухудшение имущественного положения не влияет на обязанность оплачивать потребленные услуги. К тому же такие лица могут потерять право на назначение жилищной субсидии, если имеют долги за 3 месяца и больше и если такой долг превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Вариант действий – подписать договор о реструктуризации задолженности.

Могут ли забрать имущество или квартиру за долги по коммуналке?

Во время военного положения взыскание долгов ЖКХ возможно, но судебная практика свидетельствует о том, что чаще накладывают арест на банковские счета, недвижимость (не разрешается пользоваться средствами выше разрешенной суммы и совершать сделки с собственностью), но очень редко на квартиры и авто применяются взыскания. Об этом речь может идти, если суммы задолженности очень велики.

Могут ли должникам запретить выезд за границу?

Если у собственника есть задолженность, в том числе за услуги ЖКХ, и дело дошло до суда, исполнитель может обратиться за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица за пределы Украины для выполнения обязательств.

Какая сумма критическая, чтобы человека признали должником и внесли в соответствующий реестр?

Чтобы попасть в реестр, достаточно иметь любую сумму долга. Процесс происходит следующим образом: учреждение, которое предоставляет коммунальные услуги, обращается в суд с иском о взыскании долга, получает решение (чаще всего положительное, если должник не обратится к юристам и не предоставит доказательства в свою пользу) и исполнительное письмо.

Следующий шаг – обращение к государственному или частному исполнителю с заявлением об открытии исполнительного производства. Исполнитель на основании исполнительного листа вносит информацию о личности должника в реестр.

Напомним, мы рассказывали, обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто уехал за границу.

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