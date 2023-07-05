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Обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто выехал за границу: объяснение юриста

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Среда 05 июля 2023 16:51
Обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто выехал за границу: объяснение юриста Фото: Оплата коммунальных услуг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Максим Боярчуков

Многие украинцы, выехавшие за границу из-за войны, оставили свое жилье в Украине пустым. При этом им поступают автоматические начисления за коммунальные услуги.

Обязательно ли беженцам оплачивать счета, если в квартире никто не проживает, TRAVEL РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Коммунальные платежи оплачивать необходимо, даже если человек не проживает в Украине, объясняет юрист. Однако лицо, не проживавшее в доме или квартире, имеет право на перерасчет размера задолженности.

"Действующее законодательство позволяет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, если в квартире/доме никто не проживал более 30 календарных дней – кроме отопления и услуг по управлению многоквартирным домом", – отмечает Максим Боярчуков.

Эксперт добавляет: для прекращения начислений за газ, электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора необходимо обратиться к поставщику таких услуг с соответствующим заявлением.

"К заявлению обязательно приобщается документ, подтверждающий, что человек не проживает в помещении. Например, это могут быть документы о проживании или работе за границей", – обращает внимание он.

Напомним, мы писали, можно ли беженцам в ЕС работать в Украине удаленно.

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