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Боржникам із комуналки можуть заборонити виїзд за кордон: у яких випадках

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П'ятниця 11 серпня 2023 09:55
Боржникам із комуналки можуть заборонити виїзд за кордон: у яких випадках Фото: Прикордонний контроль в Україні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Ігор Ясько

Під час війни обов'язок оплачувати комуналку не скасовували, тому за борги постачальники послуг можуть подати в суд. Для того, щоб потрапити до реєстру боржників, достатньо будь-якої суми борги.

Боржникам можуть тимчасово заборонити виїзд за кордон, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Заборона виїзду і арешт рахунків. Чим може обернутися заборгованість за комуналку".

Особливості санкцій проти споживачів комунальних послуг, які заборгували оплату за рахунками, пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько.

Якщо нерухомість знаходиться у неокупованих районах та далеко від проведення бойових дій, комунальні підприємства можуть звернутися до суду за примусовим стягненням суми заборгованості (можливий арешт рахунків і занесення до реєстру боржників). Заборонено стягувати борги лише з мешканців територій, на яких тривають бойові дії або тимчасово окупованих територій, які виїхали звідти та надали документальне підтвердження.

"Якщо у власника є заборгованість, у тому числі за послуги ЖКГ, і справа дійшла до суду, виконавець може звернутися за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи чи керівника боржника – юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань", – зазначив юрист.

Виїзд за кордон, як і погіршення майнового стану не скасовують обов'язку оплачувати комуналку. Зменшити нарахування можна за деякі послуги за відсутності лічильників (крім опалення та управління багатоквартирним будинком).

Нагадаємо, ми писали, чи можуть забрати квартиру за борги з комуналки.

Також ми розповідали, чи обов'язково оплачувати комуналку тим, хто виїхав за кордон.

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