Могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке: объяснение

При больших суммах задолженности по оплате коммунальных услуг у украинцев могут забирать имущество даже во время войны. Хотя чаще на недвижимость накладывают арест.

Какие санкции могут быть применены к должникам за коммуналку во время военного положения, рассказывается в материале РБК-Украина "Запрет выезда и арест счетов. Чем может обернуться задолженность за коммуналку".

Особенности наказания и взысканий с потребителей коммунальных услуг, задолжавших оплату по счетам, объяснил управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

По его словам, военное положение не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги и в большинстве случаев задолженность могут взимать через суд.

"Во время военного положения взыскания долгов ЖКХ возможно, но судебная практика свидетельствует о том, что чаще накладывают арест на банковские счета, недвижимость (не разрешается пользоваться средствами выше разрешенной суммы и совершать сделки с собственностью), но очень редко на квартиры и авто применяются взыскания. Об этом речь может идти, если суммы задолженности очень большие", – отмечает юрист.

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги за период после 24 февраля 2022 года запрещено взимать с людей, выехавших с оккупированных территорий или регионов, где продолжаются боевые действия.

Для того, чтобы попасть в реестр должников, достаточно иметь любую сумму долга.

"Учреждение, которое предоставляет коммунальные услуги, обращается в суд с иском о взыскании долга, получает решение (чаще всего положительное, если должник не обратится к юристам и не предоставит доказательства в свою пользу) и исполнительное письмо", – объясняет Игорь Ясько.

Следующий шаг – обращение к государственному или частному исполнителю с заявлением об открытии исполнительного производства. Исполнитель на основании исполнительного листа вносит информацию о личности должника в реестр.

Напомним, мы рассказывали, обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто уехал за границу.

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