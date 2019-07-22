Хто стане прем'єром та якою буде коаліція: астролог насторожив прогнозом

Фото: колаж РБК-Україна

Астролог розповів про результати парламентських виборів

Вибори до Верховної Ради 21 липня пройшли в несприятливий день, що цілком може позначитися на працездатності новообраних нардепів IX скликання і малоефективності законодавчого органу. Як наслідок, це загрожує розпуском на перевиборами. Таку думку висловив астролог Влад Росс, передає "Главред".

Зазначимо, що раніше про невдалу дату проведення позачергових парламентських виборів йшлося і в народних прикметах. А найнижча явка на виборчих дільницях також не є "плюсом".

Астролог вважає, що в ідеалі вибори варто було б проводити 4 серпня - тоді зірки і Меркурій в директном русі надали б усі умови для гарної роботи депутатів.

Голосування на парламентських виборах-2019 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вчора ж найближча до Сонця планета перебував у ретроградному русі. Росс наголосив, що все, що робиться при такому положенні Меркурія, "ніколи не закінчується у відповідний термін, а зривається". Так, астролог обіцяє параліч Ради та кризу вже через 1-1,5 року.

Несприятлива дата виборів також відіб'ється і на майбутній коаліції. В ній астролог бачить партії "Слуга народу" та "Голос", а ще "Батьківщину", але на правах "молодшого брата" та без важливих посад для членів політсили Юлії Тимошенко.

До речі, втрете раз вона не стане прем'єркою.

Росс вважає, що найбільш ймовірним складом коаліції стане об'єднання "Слуг народу" з "Голосом" і мажоритарниками.

Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук (Фото: колаж РБК-Україна)

Астролог бачить главою уряду лідера партії "Слуга Народу" Дмитра Разумкова, однак упевнений, що "прем'єр-міністра України призначить Держдеп США".

"Швидше за все, прем'єром стане Владислав Рашкован, Близнюки за знаком Зодіаку, в гороскопі якого очевидний зоряний час, і він пов'язаний з МВФ", - поділився своїм прогнозом Росс.

Також він переконаний, що Рада буде "ручною", і всі найголовніші та доленосні рішення прийматимуться в Офісі президента.

Кажучи про колишнього президента Петра Порошенка, астролог не вірить в якийсь вплив його в парламенті.

А "Опозиційна платформа – За життя" стане в Раді маргіналами, заявив Росс.

Як повідомлялося раніше, у мережі жорстко розкритикували найнижчу якву на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Також ми писали про те, що нещодавно засновниця Міжнародного центру астрології і розвитку свідомості ASTRA Ганна Вергелес дала неприємний прогноз щодо парламентських виборів.