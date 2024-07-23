Звездные споры: кто из украинских знаменитостей открыто конфликтует друг с другом

Жить без ссор и конфликтов нелегко, особенно если ты знаменитость, для которой репутация очень важна. Неправильное слово может вызвать бурную реакцию у аудитории и не менее резкий ответ со стороны оппонента.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский познакомились в 2002 году на шоу "Караоке на Майдане", где Виталий принимал участие. Впоследствии Козловский стал победителем первого сезона проекта "Шанс". С тех пор между ним и Кондратюком началось девятилетнее сотрудничество.

В 2012 году исполнитель решил его прекратить. По условиям контракта, все права на песни остаются у Кондратюка.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Таким образом, после разрыва контракта Виталий не мог исполнять эти песни. Однако, несмотря на запрет, он продолжил петь на концертах свои хиты, такие как "Шекспир", "Небо плачет" и "Пинаколада".

Позже Игорь обвинил артиста в нарушении авторских прав и подал на него в суд, который признал Козловского виновным и обязал его возместить понесенный ущерб.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Конфликт обострился во время полномасштабной войны, когда Козловский отправился на службу. Выяснилось, что по его военной зарплате значительная сумма удерживается в пользу Кондратюка.

Певец пытался достичь мирового соглашения с бывшим продюсером, но получил отказ.

Анастасия Приходько и Потап

Вражда у Приходько с Потапом продолжается с 2014 года. По словам исполнительницы, уже тогда продюсер некрасиво отзывался о ней за ее спиной из-за ее высказываний против России.

Как известно, тогда во время АТО певица активно ездила в самые горячие точки нашей страны и активно выступала против РФ.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Это же он (Потап - прим.ред.) начал говорить, я знаю, что он говорил: "Давайте только без этой АТОшницы". И еще очень многое он говорил обо мне и очень настаивал, чтобы меня не было на проектах каналов .У него почему-то такая большая ненависть ко мне", - рассказывала артистка.

"Хотя я с ним никогда не общалась. Но эти высказывания... Однажды, пересекаясь во дворце "Украина", мы тоже повздорили, где я ему в лицо сказала "иди на х*й", - вспоминала она.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Конфликт между ведущими вспыхнул в 2021 году. Первой об этом заговорила Ефросинина, заявив, что ее коллега "перестал для нее существовать". Однако, что стало причиной конфликта, Маша не уточнила.

"Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году", - писала звезда в Instagram.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сам Горбунов в интервью Алине Доротюк подтвердил наличие конфликта между ними. Шоумен не стал раскрывать причину разногласий, предложив ведущей самой рассказать, что произошло.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Илона Гвоздева и MELOVIN

Громкий конфликт между артистами разгорелся на шоу "Танці з зірками". Все началось с того, что Гвоздева раскритиковала партнершу MELOVIN Лизу Русину, назвав ее недостаточно универсальной танцовщицей.

В итоге, на одном из эфиров им пришлось танцевать в трио. Номер выглядел великолепно, но после эфира Гвоздева раскритиковала MELOVIN и Русину, обвиняя их в безразличном и небрежном отношении к репетициям.

MELOVIN тоже не остался в стороне. Артист обвинил хореографиню в лицемерии, отметив, что она говорит одно в глаза, а в Instagram пишет совсем другое. По мнению певца, танцовщица "перешла все пределы человечности".

MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/tanci1plus1)