Снова переобулись: 5 украинских звезд, которые вернулись к русскому языку
Звезды являются влиятельными фигурами, на которых ориентируется общество. Они способны мотивировать людей на поступки, служить примером и вдохновлять. По этой причине многие известные личности после начала большой войны сознательно перешли на украинский язык и больше не используют русский.
Герои нашей подборки сделали так же. Впрочем, как оказалось, хватило их ненадолго. Сейчас в соцсетях этих знаменитостей периодически звучит язык страны-агрессора.
Кто они - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Влад Яма
Хореограф Влад Яма, который покинул Украину и переехал в США в начале полномасштабного вторжения РФ, сейчас преподает бальные танцы в Майами. В своих соцсетях он публикует посты на украинском, однако в сторис в Instagram все еще иногда использует русский.
После нескольких публикаций тренировок с подписями на языке оккупанта, он снова возвращается к украинскому и продолжает делиться историями на родном языке.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Дмитрий Ступка
Актер Дмитрий Ступка также живет в США и в последнее время создает контент на русском. В своем блоге он недавно написал: "Будьте бдительны!", обращаясь к другу.
Также 21 июня артист опубликовал фото с дочкой, подписав его на русском языке.
Это вызвало критику украинцев, после чего он перевел текст на украинский. Об этом свидетельствует значок "изменено" рядом с текстом.
Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)
Ксения Мишина
В марте звезда украинских сериалов Ксения Мишина отдыхала с сыном на Бали. Там она приняла участие в подкасте фитнес-тренера Сергея Пилькевича.
Тот - украинец, но живет за границей. Свой Instagram мужчина ведет на английском, а вот в подкастах или интервью общается на русском. Его примеру последовала и Мишина.
Интересно, что этот момент актриса не скрывает и наоборот поделилась частью своего русскоязычного монолога на собственной странице в Instagram. Правда комментарии к видео закрыла.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Гайтана
Недавно Гайтана опубликовала в Instagram новое фото с цветком, который приобрела впервые за долгое время. Она рассказала, что так чувствует себя снова как дома.
Свои мысли и хэштеги артистка неожиданно выложила на русском языке, хотя до этого чаще писала именно на государственном. Из-за языка в комментариях Гайтану раскритиковали.
Артистка объяснила, что выбирает людей по их поступкам, независимо от языка общения.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Слава Каминская
Артистка разговаривает на русском языке и не обращает внимания на критику со стороны аудитории. В своем блоге она опубликовала пост в защиту русского, объяснив, что это ее родной язык с детства и что она не собирается уступать его "каким-то подонкам".
Это вызвало волну возмущения и осуждения в комментариях, на что Слава продолжила защищаться и отстаивать свою точку зрения.
Слава Каминская (фото: instagram.com/slava_kaminska)
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