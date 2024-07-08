Снова переобулись: 5 украинских звезд, которые вернулись к русскому языку

Герои нашей подборки сделали так же. Впрочем, как оказалось, хватило их ненадолго. Сейчас в соцсетях этих знаменитостей периодически звучит язык страны-агрессора.

Звезды являются влиятельными фигурами, на которых ориентируется общество. Они способны мотивировать людей на поступки, служить примером и вдохновлять. По этой причине многие известные личности после начала большой войны сознательно перешли на украинский язык и больше не используют русский.

Кто они - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Влад Яма

Хореограф Влад Яма, который покинул Украину и переехал в США в начале полномасштабного вторжения РФ, сейчас преподает бальные танцы в Майами. В своих соцсетях он публикует посты на украинском, однако в сторис в Instagram все еще иногда использует русский.

После нескольких публикаций тренировок с подписями на языке оккупанта, он снова возвращается к украинскому и продолжает делиться историями на родном языке.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Дмитрий Ступка

Актер Дмитрий Ступка также живет в США и в последнее время создает контент на русском. В своем блоге он недавно написал: "Будьте бдительны!", обращаясь к другу.

Также 21 июня артист опубликовал фото с дочкой, подписав его на русском языке.

Это вызвало критику украинцев, после чего он перевел текст на украинский. Об этом свидетельствует значок "изменено" рядом с текстом.

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Ксения Мишина

В марте звезда украинских сериалов Ксения Мишина отдыхала с сыном на Бали. Там она приняла участие в подкасте фитнес-тренера Сергея Пилькевича.

Тот - украинец, но живет за границей. Свой Instagram мужчина ведет на английском, а вот в подкастах или интервью общается на русском. Его примеру последовала и Мишина.

Интересно, что этот момент актриса не скрывает и наоборот поделилась частью своего русскоязычного монолога на собственной странице в Instagram. Правда комментарии к видео закрыла.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Гайтана

Недавно Гайтана опубликовала в Instagram новое фото с цветком, который приобрела впервые за долгое время. Она рассказала, что так чувствует себя снова как дома.

Свои мысли и хэштеги артистка неожиданно выложила на русском языке, хотя до этого чаще писала именно на государственном. Из-за языка в комментариях Гайтану раскритиковали.

Артистка объяснила, что выбирает людей по их поступкам, независимо от языка общения.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Слава Каминская

Артистка разговаривает на русском языке и не обращает внимания на критику со стороны аудитории. В своем блоге она опубликовала пост в защиту русского, объяснив, что это ее родной язык с детства и что она не собирается уступать его "каким-то подонкам".

Это вызвало волну возмущения и осуждения в комментариях, на что Слава продолжила защищаться и отстаивать свою точку зрения.

Слава Каминская (фото: instagram.com/slava_kaminska)