6 украинских звезд, которые после 2014 года ездили в РФ зарабатывать рубли
Многие украинские артисты в свое время ездили зарабатывать рубли в Россию, пытаясь построить там карьеру. Однако в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, кто-то отказался от гастролей в стране-захватчице, а некоторые продолжили развлекать их публику.
Правда, после начала полномасштабного вторжения большинство из них четко определились со своей политической позицией и покаялись в своем прошлом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которые не стеснялись выступать в России после развязавшейся войны на Донбассе и аннексии Крыма.
При написании материала использовались следующие источники: ЖВЛ, YouTube-канал Алины Доротюк, Гончарова Подкаст, Instagram Светланы Лободы и Веры Брежневой.
Потап и Настя Каменских
Звездные супруги Потап и Настя Каменских, которые в прошлом выступали в дуэте, после начала российско-украинской войны не отказались от концертов в РФ, но предпочитали скрывать это.
Так, в 2014 году на церемонии вручения премии RU.TV в Москве Потап снял штаны и выразил благодарность стране-агрессору за прием украинских артистов.
Этот инцидент почти подорвал репутацию дуэта. Позже на пресс-конференции артисты заявили, что их поступок неправильно поняли, и они сожалеют об этом. Исполнители также подчеркнули, что всегда поддерживали единую Украину.
К слову, в 2017-м дуэт "Потап и Настя" прекратил существование. Каждый из певцов начал сольную карьеру, и после этого, уверяла Каменских в одном из своих интервью, она не ездила выступать в РФ.
Что касается ее мужа, то он, в отличие от любимой, о своих заработках в России не дает никаких комментариев.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло" распалась еще в марте 2020 года, однако за ее "грешки" артистам приходится оправдываться до сих пор.
Если Надя Дорофеева не комментирует концерты в России после оккупации Крыма, то Позитив объяснил, зачем и к кому туда ездил.
Так, по его словам, после 2014 года они с артисткой выступали в РФ. Однако отметил, что больших концертов там они не давали - ездили на корпоративы к украинцам и пели в клубах.
"Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Вера Брежнева
До полномасштабного вторжения РФ Брежнева жила и работала в РФ.
Однако после 14 февраля 2022 года Вера выступила против войны и заявила, что Россия напала на Украину.
Тогда ее экс-менеджер, которая занималась пиаром артистки в России, заявила, что Вера навсегда покинула страну-захватчицу и разорвала там все контакты.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Лобода
В течение длительного времени Светлана Лобода также жила и работала в России, где платила налоги, за которые теперь РФ убивает украинцев.
После начала большой войны певица уехала оттуда. Лишь на пятый день она записала видео, где со слезами на глазах рассказала о родных в Украине, которые сидят в бомбоубежищах и назвала украинцев "маленькими людьми", которые не влияют на ход войны.
Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Quest Pistols
Это сейчас бывшие участники известной группы Quest Pistols активно дают концерты в поддержку Украины, собирают деньги для ВСУ и переводят свои хиты на украинский язык.
Ранее же провокационный коллектив, который образовался когда-то на проекте "Шанс", из РФ не вылезал.
Quest Pistols (фото: instagram.com/questpistolsofficial)
Иван Дорн
Объясняя свои концерты в России после 2014 года, артист Иван Дорн говорил, что нес важный месседж своей аудитории.
"В 2013-14 годах, как личность, я понял, что мне надо нести ответственность определенную перед своей аудиторией. Быть сознательным артистом. Быть честным. Быть прозрачным. Поэтому адекватных среди моей аудитории - это большинство", — говорил Иван.
После 24 февраля 2022 года певец попал в список 50 украинских деятелей культуры, которым запрещен въезд в Россию. Хотя ехать туда он и сам не собирался.
Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
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