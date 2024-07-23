Зіркові суперечки: хто з українських знаменитостей відкрито конфліктує один з одним

Жити без сварок і конфліктів нелегко, особливо якщо ти знаменитість, для якої репутація дуже важлива. Неправильне слово може викликати бурхливу реакцію в аудиторії та не менш різку відповідь з боку опонента.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських зірок відкрито конфліктує один з одним.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський познайомилися у 2002 році на шоу "Караоке на Майдані", де Віталій брав участь. Згодом Козловський став переможцем першого сезону проєкту "Шанс". Відтоді між ним і Кондратюком почалася дев'ятирічна співпраця.

У 2012 році виконавець вирішив її припинити. За умовами контракту, всі права на пісні залишаються у Кондратюка.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Таким чином, після розірвання контракту Віталій не міг виконувати ці пісні. Однак, незважаючи на заборону, він продовжив співати на концертах свої хіти, як-от "Шекспір", "Небо плаче" і "Пінаколада".

Пізніше Ігор звинуватив артиста в порушенні авторських прав і подав на нього до суду, який визнав Козловського винним і зобов'язав його відшкодувати понесені збитки.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Конфлікт загострився під час повномасштабної війни, коли Козловський вирушив на службу. З'ясувалося, що з його військової зарплати значна сума утримується на користь Кондратюка.

Співак намагався досягти мирової угоди з колишнім продюсером, але отримав відмову.

Анастасія Приходько та Потап

Ворожнеча у Приходько з Потапом триває від 2014 року. За словами виконавиці, вже тоді продюсер негарно відгукувався про неї за її спиною через її вислови проти Росії.

Як відомо, тоді, під час АТО співачка активно їздила у найгарячіші точки нашої країни і активно виступала проти РФ.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Це ж він (Потап - прим.ред.) почав казати, я знаю, що він казав: "Давайте тільки без цієї АТОшниці". І ще дуже багато чого він казав про мене і дуже наполягав, щоб мене не було на проєктах каналів. У нього чомусь така велика ненависть до мене", - розповідала артистка.

"Хоча я з ним ніколи не спілкувалася. Але ці вислови… Одного разу, перетинаючись у палаці "Україна", ми теж посварилися, де я йому в обличчя сказала "йди на х*й", - пригадувала вона.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов

Конфлікт між ведучими спалахнув у 2021 році. Першою про це заговорила Єфросиніна, заявивши, що її колега "перестав для неї існувати". Однак, що саме стало причиною конфлікту, Маша не уточнила.

"Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще 2021 року", - писала зірка в Instagram.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сам Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк також підтвердив наявність конфлікту між ними. Шоумен не став розкривати причину розбіжностей, запропонувавши ведучій самій розповісти, що сталося.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ілона Гвоздьова та MELOVIN

Гучний конфлікт між артистами розгорівся на шоу "Танці з зірками". Все почалося з того, що Гвоздьова розкритикувала партнерку MELOVIN Лізу Русину, назвавши її недостатньо універсальною танцівницею.

У підсумку, на одному з ефірів їм випало танцювати в тріо. Номер виглядав чудово, але після ефіру Гвоздьова розкритикувала MELOVIN і Русину, звинувачуючи їх у байдужому і недбалому ставленні до репетицій.

MELOVIN теж не залишився осторонь. Артист звинуватив хореографиню в лицемірстві, зазначивши, що вона говорить одне в очі, а в Instagram пише зовсім інше. На думку співака, танцівниця "перейшла всі межі людяності".

MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/tanci1plus1)