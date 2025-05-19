Звезда "Кріпосної" окрестила дочь и рассекретила ее необычное имя

Таинство крещения произошло в субботу, 17 мая в одном из храмов Киева.

"Таинство Крещения. Спасо-Преображенский собор. Было так красиво и уютно. Светлый день. Спасибо, мои светлые люди, которые разделили с нами этот праздничный день", - отметила Сагайдачная в подписи к видео.

Для праздника актриса выбрала лаконичное белое платье в длине миди, а также накидку на голову с кружевом. Завершить образ она решила туфлями на высоких каблуках.

Анна Сагайдачная с детьми (скриншот)

5-месячная дочка актрисы также была на празднике в пышном белом платье с кружевом на юбке, а 6-летний сын Тимур - в джинсах и белой рубашке.

Отца своего второго ребенка Анна Сагайдачная по-прежнему скрывает.

К слову, актриса наконец-то рассекретила, как зовут ее дочку. На крыжме, в которую традиционно заворачивают ребенка во время крещения, можно увидеть имя Мира.

Сагайдачная призналась, как назвала дочь (скриншот)

Как отреагировали в сети

Подписчики актрисы тут же принялись комментировать ее публикацию, а также имя малышки. Одна из них предположила, что девочку назвали Мирославой, однако Сагайдачная отметила, что полное имя ребенка Мира:

"Никогда не слышала такого имени. У моей родственницы дочь носит имя Мирослава, но наверное это разные имена"

"Интересно, есть ли церковное имя такое Мира?"

"Какое прекрасное имя Мира. Здоровья и счастья вам"

"Какая красивая у вас дочь"

"Поздравляю с таким днем, Анечка. Очень красивое имя для дочери".

Напомним, Сагайдачная была замужем за продюсером Евгением Третьяком. От этих отношений у нее есть сын Тимур.

В 2023 году они развелись, но призналась в этом актриса только в начале 2024-го. Спустя несколько месяцев она рассказала, что беременна от нового возлюбленного, имя и лицо которого она пока что скрывает от общественности.

В декабре 2024 года она родила дочь.

К слову, в интервью Славе Демину Анна призналась, почему не спешит снова выходить замуж.

Звезда "Кріпосної" с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)