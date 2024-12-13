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Звезда "Крепостной" во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Пятница 13 декабря 2024 12:34
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Звезда "Крепостной" во второй раз стала мамой и показалась в роддоме Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. Соответствующей фотографией она поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Так, пополнение в семье знаменитости произошло 12 декабря. Сообщила об этом Анна, опубликовав снимок, где позирует спиной, а перед ней сидит старший сын, который внимательно смотрит на малыша, которого мама держит на руках.

Звезда &quot;Крепостной&quot; во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Скриншот

К посту артистка добавила геометки, которая указывала на городской роддом, намекая на радостное событие.

Уже 13 декабря Сагайдачная подтвердила рождение малыша, однако пол ребенка она пока не раскрывает.

"Мы так долго ждали тебя...", - написала актриса.

Звезда &quot;Крепостной&quot; во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Звезда &quot;Крепостной&quot; во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Отметим, что артистка воспитывает сына Тимура, которого родила в браке с Евгением Третьяком. Супруги развелись в 2023 году, но об этом стало известно только летом.

Звезда &quot;Крепостной&quot; во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Анна Сагайдачная с экс-супругом (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Сейчас актриса не разглашает подробностей своей личной жизни, хотя очевидно, что она больше не одинока.

Интересно, что на ее руке можно заметить кольцо, очень похожее на обручальное, что вызывает разговоры о возможном новом браке.

Недавно Анна Сагайдачная откровенно высказалась о разводе и новой любви.

Также Остапчуки впервые показали новорожденного сына.

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