Марина Боржемская показала архивные фото сына-красавца: как он выглядел в детстве

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась с поклонниками редкими архивными фотографиями своего сына Роберта. На снимках он еще совсем маленький, и мама с теплотой вспомнила его детство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Дело в том, что сыну Боржемской и Узелкова исполнилось сегодня 16 лет. Фитнес-тренер опубликовала эмоциональное поздравление ко дню рождения своего сына.

"Не успела оглянуться, а ты уже взрослый. И хоть я в шутку спрашиваю: "Как ты такой большой поместился у меня в животе?", но в душе вспоминаю каждый этап нашего пути", - отметила она.



Сын Вячеслава Узелкова сейчас (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Она вспомнила годы материнства и особую связь, которую выстроила с Робертом.

"Это были годы безусловной любви, приключений, исследований и бесконечной поддержки. Когда-то я учила тебя - ласково подсказывала, направляла. А сейчас все иначе: ты уже сам прокладываешь свой путь, и даже ведешь меня", - подчеркнула она.



Марина Боржемская с сыном (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Звездная мама не скрывает, насколько сын важен для нее.

"Ты - моя вселенная. Именно с тебя началась моя история быть мамой. И с тобой это - самое большое счастье. Ты - мой спектр настоящих чувств", - отметила Боржемская.

В своем поздравлении она также пожелала сыну всегда оставаться собой.

"В твой день рождения я хочу пожелать тебе одного: будь собой. Продолжай открывать свои таланты, которых у тебя множество. Люби этот мир и живи в нем свободно: пробуй, ошибайся, учись, достигай, кайфуй, твори", - подчеркнула она.

Также она поделилась редкими архивными фото, на которых Роберт совсем маленький.

Марина Боржемская показала сына от Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Кроме того, она показала фото, на котором она беременна дочерью Оливией, а Роберт еще совсем маленький.



Боржемская с сыном - архивное фото (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Кто такая Марина Боржемская

Марина Боржемская - украинская телеведущая, фитнес-эксперт и блогерша, получившая широкую популярность благодаря проекту "Зважені та щасливі".

Она является бывшей женой профессионального боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года. Пара прожила в браке более двух десятилетий и развелась в 2018 году после 22 лет отношений.

Марина воспитывает двоих детей - 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.