Звезда "Кріпосної" умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Известная украинская актриса Анна Сагайдачная показала в сети новые фото своей дочери, которой исполнилось 5 месяцев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.
"Кукла моя! 5 месяцев! Честно? Не верю. Люблю каждой клеточкой!" - подписала она новые фото с дочкой.
Сагайдачная показала дочку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На одном из фото она позирует с малышкой и сыном Тимуром.
Звезда "Кріпосної" с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Отметим, что артистка до сих пор не рассекретила в сети имя ребенка.
"Так что, попробуете угадать, как зовут эту маленькую украиночку?" - спросила она у своих фолловеров.
Анна Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Как отреагировали в сети
Подписчики актрисы тут же принялись комментировать новую публикацию. Одни отметили, что дочка Сагайдачной растет настоящей красавицей, а другие принялись угадывать ее имя:
- "Такая мамина. Глаза - Вселенная", - отметила актриса Анастасия Цимбалару
- "Какая красивая"
- "Как будто вчера только родила. Время летит со скоростью света"
- "Эти глаза - это любовь"
- "Софийка или Соломийка"
- "Мария"
- "Злата, Соломия, Ева, Мария, София. Красавица, такие глубокие глаза"
- "Очень похожа на маму. Софийка".
Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Напомним, Сагайдачная - украинская актриса кино, театра и дубляжа.
Родилась в 1989 году в Харьковской области.
Окончила два театральных вуза: Киевский национальный университет культуры и искусств и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
Популярность к Сагайдачной пришла не сразу, она некоторое время работала аниматором. Только в 2008 году получила свою первую роль - в фильме "Рідні люди". Сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах, а также известна как актриса дубляжа.
Одной из запоминающихся ролей Сагайдачной стала роль благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в сериале "Кріпосна".
В 2024 году развелась с продюсером Евгением Третьяком, от которого у нее есть сын Тимур. Всего через несколько месяцев после развода актриса призналась, что снова беременна.
Своего нового возлюбленного она пока что не показывает в сети и не рассказывает, чем он занимается.
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
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