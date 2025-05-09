ua en ru
Пт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда "Кріпосної" умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает

Пятница 09 мая 2025 11:10
UA EN RU
Звезда "Кріпосної" умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная показала в сети новые фото своей дочери, которой исполнилось 5 месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.

"Кукла моя! 5 месяцев! Честно? Не верю. Люблю каждой клеточкой!" - подписала она новые фото с дочкой.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Сагайдачная показала дочку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одном из фото она позирует с малышкой и сыном Тимуром.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Звезда "Кріпосної" с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Отметим, что артистка до сих пор не рассекретила в сети имя ребенка.

"Так что, попробуете угадать, как зовут эту маленькую украиночку?" - спросила она у своих фолловеров.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Анна Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Как отреагировали в сети

Подписчики актрисы тут же принялись комментировать новую публикацию. Одни отметили, что дочка Сагайдачной растет настоящей красавицей, а другие принялись угадывать ее имя:

  • "Такая мамина. Глаза - Вселенная", - отметила актриса Анастасия Цимбалару
  • "Какая красивая"
  • "Как будто вчера только родила. Время летит со скоростью света"
  • "Эти глаза - это любовь"
  • "Софийка или Соломийка"
  • "Мария"
  • "Злата, Соломия, Ева, Мария, София. Красавица, такие глубокие глаза"
  • "Очень похожа на маму. Софийка".

Звезда &quot;Кріпосної&quot; умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Напомним, Сагайдачная - украинская актриса кино, театра и дубляжа.

Родилась в 1989 году в Харьковской области.

Окончила два театральных вуза: Киевский национальный университет культуры и искусств и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Популярность к Сагайдачной пришла не сразу, она некоторое время работала аниматором. Только в 2008 году получила свою первую роль - в фильме "Рідні люди". Сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах, а также известна как актриса дубляжа.

Одной из запоминающихся ролей Сагайдачной стала роль благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в сериале "Кріпосна".

В 2024 году развелась с продюсером Евгением Третьяком, от которого у нее есть сын Тимур. Всего через несколько месяцев после развода актриса призналась, что снова беременна.

Своего нового возлюбленного она пока что не показывает в сети и не рассказывает, чем он занимается.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса
NEWS
Продолжит ли Лев XIV курс Папы Франциска: ответ посла Ватикана
Продолжит ли Лев XIV курс Папы Франциска: ответ посла Ватикана