Звезда "Кріпосної" умилила фото с 5-месячной доченькой, имя которой до сих пор скрывает

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная показала в сети новые фото своей дочери, которой исполнилось 5 месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.

"Кукла моя! 5 месяцев! Честно? Не верю. Люблю каждой клеточкой!" - подписала она новые фото с дочкой.



Сагайдачная показала дочку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одном из фото она позирует с малышкой и сыном Тимуром.



Звезда "Кріпосної" с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Отметим, что артистка до сих пор не рассекретила в сети имя ребенка.

"Так что, попробуете угадать, как зовут эту маленькую украиночку?" - спросила она у своих фолловеров.



Анна Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Как отреагировали в сети

Подписчики актрисы тут же принялись комментировать новую публикацию. Одни отметили, что дочка Сагайдачной растет настоящей красавицей, а другие принялись угадывать ее имя:

"Такая мамина. Глаза - Вселенная", - отметила актриса Анастасия Цимбалару

"Какая красивая"

"Как будто вчера только родила. Время летит со скоростью света"

"Эти глаза - это любовь"

"Софийка или Соломийка"

"Мария"

"Злата, Соломия, Ева, Мария, София. Красавица, такие глубокие глаза"

"Очень похожа на маму. Софийка".



Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Напомним, Сагайдачная - украинская актриса кино, театра и дубляжа.

Родилась в 1989 году в Харьковской области.

Окончила два театральных вуза: Киевский национальный университет культуры и искусств и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Популярность к Сагайдачной пришла не сразу, она некоторое время работала аниматором. Только в 2008 году получила свою первую роль - в фильме "Рідні люди". Сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах, а также известна как актриса дубляжа.

Одной из запоминающихся ролей Сагайдачной стала роль благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в сериале "Кріпосна".

В 2024 году развелась с продюсером Евгением Третьяком, от которого у нее есть сын Тимур. Всего через несколько месяцев после развода актриса призналась, что снова беременна.

Своего нового возлюбленного она пока что не показывает в сети и не рассказывает, чем он занимается.



Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)