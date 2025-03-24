Звезда "Кріпосної" высказалась о свадьбе с возлюбленным, от которого родила дочь

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в декабре 2024 года во второй раз стала мамой , честно ответила, планирует ли она свадьбу с новым возлюбленным, имя и лицо которого до сих пор скрывает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину , опубликованном в YouTube.

На вопрос Демина, является ли мужчина ее официальным мужем, звезда "Кріпосної" ответила, что нет.

"Сейчас нет", - отметила Сагайдачная.

В то же время она рассказала, что предложение руки и сердца было.

"Не потому что не было предложения. Предложение я получила фактически сразу, когда мы только познакомились. Он сразу сделал мне предложение. Он сказал: "Я искал тебя всю жизнь", - отметила актриса.

Так как на тот момент Анна Сагайдачная только рассталась со вторым мужем, она не спешила снова связывать себя узами брака.

"Не так сразу, давай позже. Я только получаю документ про развод и что сразу бежать в загс", - подчеркнула Сагайдачная.

Затем в ходе беседы Демин снова спросил, готова ли актриса к замужеству сейчас.

"Я думаю, готова. Знаешь, почему я задумалась? Я не представляю, в каком это формате сейчас должно быть", - призналась звезда "Кріпосної".

В то же время актриса хочет, чтобы это был праздник в кругу самых близких.

"Хочется, чтобы это было событие. Пусть с самыми близкими, но событие", - подчеркнула она.

Что известно про личную жизнь Сагайдачной

Актриса уже два раза была в официальном браке. Первый раз она вышла замуж в студенческие годы. Этот брак продлился недолго и, по словам Сагайдачной, проблемы в нем начались сразу.

Второй раз она вышла замуж за Евгения Третьяка. В этом браке родился сын Тимур. Пара прожила вместе около 5 лет, однако в 2024 году стало известно, что Анна Сагайдачная развелась. Это случилось в конце 2023 года.

Всего через несколько месяцев после новости о разводе она рассказала, что снова беременна.

О новом возлюбленном, которому актриса в декабре родила дочь, практически ничего не известно. Мужчина является частным предпринимателем.



Анна Сагайдачная с отцом своей дочери (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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