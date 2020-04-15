Як тварини рятувалися від вогняної стихії в Чорнобилі: потужне відео

Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Пожежі в Чорнобильській зоні завдали значної шкоди екології та мешканцям заповідника

Пожежі в Чорнобилі вирували десять днів та призвели до значної шкоди для екології, флори і фауни Радіаційно-екологічного біосферного заповідника в зоні відчуження. Також у вогні згоріли 30% туристичних об'єктів, зникли поліські села.

У ДСНС розповіли, що осередки загорянь біля міст Прип'ять і Чорнобиль повністю ліквідували, і зараз спостерігається ще кілька вогнищ тління рослинності, але ситуація - під повним контролем.

За словами члена громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослава Ємельяненка 15 квітня, щоб їх догасити в Чорнобильську зону відчуження везуть півтисячі пожежників.

На сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook опублікували відео і фото із зони лиха і показали масштаби події - лісових пожеж, які гасили з 4 по 14 квітня, і допомогти рятувальникам перемогти полум'я допоміг довгоочікуваний дощ.

На кадрах можна побачити, як тварини гуляють територією заповідника перед тим, як вогняна стихія розбушувалася та в перший день зайняла площу 20 га, а вже на наступний расширирась майже до 1000 га, після чого вогонь наблизився до околиць Прип'яті та Чорнобильської АЕС, до сховищ із високоактивними радіоактивними відходами.

Ролик показує оленів, лосів і білого лелеку - тварини, відчувши вогонь, тікають від пожежі та величезних язиків полум'я. Вже після вони повертаються на випалену землю.

Вилео: Тварини рятуються від пожежі в Чорнобилі

Також на відео, зняте дроном, можна побачити масштаби пожеж.

Відео: Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження

Від вогню постраждали також і білченята на території Чорнобильського заповідника. Якщо дорослі білки можуть ще піти, завдяки своїй прудкості, то пухнасті малюки-гризуни в гніздах залишаються беззахисними.

У біосферному заповіднику розповіли, що деяких білченят помітили в зоні відчуження співробітники Нацполіції та передали їх працівникам заповідника, а ті зв'язалися з київськими фахівцями, які будуть доглядати за врятованими тваринами.

Пізніше двох дитинчат вивірки передали на КПП "Дитятки" волонтеру Валерію Коршунову (Artefact art-project), який і повіз їх до столиці.

Також в заповіднику показали фото дивовижною веселки в небі над зоною відчуження, коли пожежі ліквідували після рятівного дощу.

"Мине небагато часу і на місці втрачених екосистем побудується новий природний порядок. З'являться трави, квіти, з кореневищ відновляться кущі та деякі дерева, повернуться комахи, гризуни та інші тварини. Як кажуть науковці, відбудеться постпірогенна сукцесія. Адже колесо життя не зупиняється, а лише іноді гальмує свій рух", - йдеться у публікації.

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що Верховна Рада істотно підвищила штрафи за порушення правил пожежної безпеки, забруднення повітря, самовільне випалювання рослинності або її залишків тощо. Тепер за знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень та залишків рослинності сільськогосподарського призначення доведеться заплатити штраф від 91 800 до 153 тис. гривень, також за це може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.