Світ краси став попелищем: дивовижні фото із зони відчуження до пожеж

Пожежа в Чорнобильській зоні (Фото: yatsenyuk.org.ua)

В Чорнобильському біосферному заповіднику показали, як виглядала ця територія до пожеж

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження намагаються загасити з 4 квітня, але досі ліквідувати загоряння пожежники не можуть. В результаті інциденту сьогодні евакуювали жителів у селищі Поліське, а контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" перекрили.

Станом на вечір 9 квітня у зоні відчуження триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв.

Як розповіли в ДСНС, всього до боротьби з полум'ям були залучені 326 осіб та 84 одиниці технології, включаючи 6 одиниць - авіаційної.

Рятувальники зазначили, що в зоні відчуження через пожежи рівень потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінився (в місті Чорнобиль - 0,021 мР/год, на КДП "Дитятки" - 0,01 мР/год). А контрольно допустимий рівень становить 0,055 мР/год.

У Києві та Київській області радіаційний фон знаходиться в межах норми і не перевищує природних фонових значень, додали в ДСНС.

Нагадаємо, що до пожежі призвели дії 27-річного жителя села Рагівка Київської області, який заради забави в трьох місцях підпалив сміття і траву.

У підсумку лісові пожежі не можуть загасити вже 5 днів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали фото, як виглядала ця територія до пожеж і що там зараз.

"Якщо деякі тварини ще можуть втекти від вогню, то перші весняні квіти залишаються гинути від пекучого полум'я.

На фото прекрасні й ніжні ранньоквітуючі багаторічні тіньолюбиві анемони. Біла - анемона дібровна. Жовта - жовтецева. Їх ще називають вітряницями, бо вони зацвітають, коли через зміну погоди часто здіймаються вітри.

Кольорова квітка - ще один ранньовесняний багаторічний медонос - ряст ущільнений, який теж цвіте в цю пору в лісах Заповідника. В народі його називають кониками або півниками за специфічну квітку, пелюстки якої створють щось подібне до ковпака.

Подивіться на ці красиві світлини, зроблені нашими співробітниками до пожеж у зоні відчуження. Що тепер на місці суцільних мереживних килімів анемон, лілуватих скупчень рясту чи десятків інших ранніх рослин?

Обпалені, обвуглені, знищені паліями рештки! Ось так людська безвідповідальність і злочинна недбалість перетворює світ краси на похмуре попелище… Звісно, природа відродиться. Вона - сильна. А ми?", - йдеться в емоційній публікації.

Пожежа в Чорнобильській зоні та фото квітів у заповіднику (Фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018)

Як повідомлялося раніше, вчора у національному природному парку "Синевир" на Закарпатті сталася пожежа через те, що місцеві жителі палили сухостій.