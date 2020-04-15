Как животные спасались от огненной стихии в Чернобыле: мощное видео

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Пожары в Чернобыльской зоне нанесли значительный ущерб экологии и обитателям заповедника

Пожары в Чернобыле бушевали десять дней и привели к значительному ущербу для экологии, флоры и фауны Радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения. Также в огне сгорели 30% туристических объектов, пропали полесские села.

В ГСЧС рассказали, что очаги возгораний около городов Припять и Чернобиль полностью ликвидировали, и сейчас наблюдается еще несколько очагов тления растительности, но ситуация - под полным контролем.

По словам члена общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко 15 апреля, чтобы их дотушить в Чернобыльскую зону отчуждения везут полтысячи пожарных.

На странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook опубликовали видео и фото из зоны бедствия и показали масштабы происшествия - лесных пожаров, которые тушили с 4 по 14 апреля, и помочь спасателям победить пламя помог долгожданный дождь.

На кадрах можно увидеть, как животные гуляют по территории заповедника перед тем, как разбушевалась огненная стихия, которая в первый день заняла площадь 20 га, а уже на следующий расширирась почти до 1000 га, после чего огонь приблизился к окраинам Припяти и Чернобыльской АЭС, к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами.

Ролик показывает оленей, лосей и белого аиста - животные, почувствовав огонь, убегают от пожара и огромных языков пламени. Уже после они возвращаются на выжженную землю.

Вилео: Животные спасаются от пожаров в Чернобыле

Также на видео, снято дроном, можно увидеть масштабы пожаров.

Видео: Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

От огня пострадали также и бельчата на территории Чернобыльского заповедника. Если взрослые белки могут еще уйти, благодаря своей прыти, то пушистые малыши-грызуны в гнездах остаются беззащитными.

В биосферном заповеднике рассказали, что некоторых бельчат заметили в зоне отчуждения сотрудники Нацполиции и передали их работникам заповедника, а те связались с киевскими специалистами, которые будут ухаживать за спасенными животными.

Позже двоих детенышей выверки передали на КПП "Дитятки" волонтеру Валерию Коршунову (Artefact art-project), который и повез их в столицу.

Также в заповеднике показали фото удивительной радуги в небе над зоной отчуждения, когда пожары ликвидировали после спасительного дождя.

"Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные. Как говорят ученые, состоится постпирогенна сукцессия. Ведь колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение", - говорится в публикации.

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что Верховная Рада существенно подняла штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, загрязнение воздуха, самовольное выжигание растительности или ее остатков и тому подобное. Теперь за уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений и остатков растительности сельскохозяйственного назначения придется заплатить штраф от 91 800 до 153 тыс. гривен, также за это может грозить ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.