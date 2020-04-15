Пожежа біля Прип’яті та Чорнобиля повністю ліквідована, - ДСНС

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Загалом у Чорнобильській зоні спостерігається кілька осередків тління рослинності

Осередки загорань біля міст Прип’ять та Чорнобиль повністю ліквідували. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан.

За її словами, вогонь дійсно підходив до околиць Прип’яті та Чорнобиля, але наразі ситуація там під повним контролем.

"Поблизу міста Прип’ять і міста Чорнобиля були осередки загорань, але все там локалізовано, ліквідовано і на даний момент там навіть тління немає", - заявила Рубан.

Коментуючи пожежу у Чорнобильській зоні загалом, Рубан наголосила на відсутності відкритого вогню на території.

"На даний момент ми можемо сказати точно, що відкритого вогню немає, але скільки осередків там, де ще залишається тління - кожен раз з’ясовується під час обліту території. Як тільки воно буде виявлятися, воно буде гаситися. Але прогноз важко давати, оскільки невідомо, які будуть погодні умови, а найголовніше - чи будуть виявлятися нові осередки", - пояснила речниця ДСНС.

Нагадаємо, пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити на 10 день - 14 квітня. Лісова пожежа у зоні почалася 4 квітня. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га.

Правоохоронці затримали ймовірних винуватців масштабної пожежі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, після чого вітер поширив вогонь далі.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 квітня Верховна рада посилила відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Штрафи збільшили у 18 разів.