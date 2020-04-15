ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа біля Прип’яті та Чорнобиля повністю ліквідована, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 16:21
Пожежа біля Прип’яті та Чорнобиля повністю ліквідована, - ДСНС
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Загалом у Чорнобильській зоні спостерігається кілька осередків тління рослинності

Осередки загорань біля міст Прип’ять та Чорнобиль повністю ліквідували. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан.

За її словами, вогонь дійсно підходив до околиць Прип’яті та Чорнобиля, але наразі ситуація там під повним контролем.

"Поблизу міста Прип’ять і міста Чорнобиля були осередки загорань, але все там локалізовано, ліквідовано і на даний момент там навіть тління немає", - заявила Рубан.

Коментуючи пожежу у Чорнобильській зоні загалом, Рубан наголосила на відсутності відкритого вогню на території.

"На даний момент ми можемо сказати точно, що відкритого вогню немає, але скільки осередків там, де ще залишається тління - кожен раз з’ясовується під час обліту території. Як тільки воно буде виявлятися, воно буде гаситися. Але прогноз важко давати, оскільки невідомо, які будуть погодні умови, а найголовніше - чи будуть виявлятися нові осередки", - пояснила речниця ДСНС.

Нагадаємо, пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити на 10 день - 14 квітня. Лісова пожежа у зоні почалася 4 квітня. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га.

Правоохоронці затримали ймовірних винуватців масштабної пожежі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, після чого вітер поширив вогонь далі.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 квітня Верховна рада посилила відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Штрафи збільшили у 18 разів.

Глава Мін'юсту не відкидає відповідальність за пожежі в Чорнобильській зоні за новим законом Пожежі в Чорнобильській зоні: поліція підозрює двох людей в підпалі
Новини України пожежаЧорнобильПрипять
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся