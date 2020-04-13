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Тварини Чорнобиля після пожежі: з'явилося потужне відео

STYLERЖиття    13.04.2020 - 08:05
Тварини Чорнобиля після пожежі: з'явилося потужне відео
Пожежа в Чорнобилі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження завдала дуже сильної шкоди екосистемі заповідника

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити вже понад десять днів поспіль. Лихо завдало непоправної шкоди унікальній фауні Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника, яка десятками років за відсутності людей відновлювалася після катастрофи 1986-го року. У мережі показали неймовірно сильне відео з тваринами, постраждалими від пожежі.

На відео з дрона зняті масштаби загорянь у заповіднику. А два коні Пржевальського розгублено бігають по випаленій землі, яка колись стала їхньою домівкою.

Адже близько 15 років тому 36 коней Пржевальського завезли в Чорнобильську зону в якості експерименту. За останніми підрахунками у 2018 році налічувалося вже 110 особин. Невідомо тепер, що буде з популяцією цих унікальних тварин, що ще в середині XX століття зникли з природного середовища їхнього проживання - Монголії.

Наслідки пожежі в Чорнобилі (відео: YouTube/CHERNOBYL TOUR)

Фахівці головною причиною лісових пожеж у Чорнобилі в цьому році, та й у всій Україні, називають підпали селянами трави. Так, багато фермерів просто економлять - підпалюють траву на полі, яке відпочивало, замість того, щоб переорати її трактором. Крім того, багато хто переконаний, що таким чином удобрює землю. У результаті такої діяльності виникають лісові пожежі, коли вогонь охоплює й інші ділянки поблизу поля.

Одного з винуватців пожежі в Чорнобилі навіть затримали. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Він каже, що підпалив траву заради забави.

Крім того, у Київській області специфіка клімату сприяє поширенню пожеж. Оскільки лісова рубка заборонена, в лісах багато сухостою, повалених дерев. Коли вогонь з полів добирається до них, пожежу зупинити практично неможливо.

Тварини Чорнобиля після пожежі: з'явилося потужне відео

Наслідки пожежі в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Не останню роль відіграє і зміна клімату, що особливо помітно у 2019-2020 роках. Опадів дуже мало, після безсніжної зими грунт сухий.

Експерти кажуть, що коли горить Чорнобильський ліс - це по суті "радіоактивна пожежа", адже концентрація шкідливих речовин в повітрі зростає в 30 разів. Через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження половину Київської області накриває радіоактивним попелом.

Раніше ми писали, коли в Києві буде найвища концентрація радіоактивного цезію 137.

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