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Женя Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизни

Понедельник 21 октября 2024 13:14
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Женя Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизни Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Катерина Собкова

Лидер группы O.Torvald, певец и музыкант Женя Галич, который ранее разоткровенничался о самом большом страхе, связанным с войной, на этот раз признался, какую самую большую сумму заработал в своей жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя в рамках программы "33 запитання" на Люкс ФМ.

Певец рассказал, что наибольшие заработки группы были после участия в "Евровидении" в 2017 году.

"Да, это было после "Евровидения", после Национально отбора у нас было несколько больших контрактов. Это были большие деньги", - отметил артист.

На уточняющий вопрос журналиста, сколько это было, музыкант честно ответил, что много.

"Миллионы гривен", - разоткровенничался Галич.

"Я не помню точно, но я пришел и купил две машины в салоне с карты", - рассказал он.

На видео этот момент можно посмотреть с 13:38.

Что известно о лидере группы O.Torvald

Галич - рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий.

Родился в Киевской области, затем семья проживала в Казахстане, потом вернулась в Украину. Учился в институте связи в Полтаве в начале 2000-х. За период учебы получил звание лейтенанта запаса.

В 2005 году создал со своим лучшим другом Денисом Мизюком группу O.Torvald.

В 2017 году музыканты представляли Украину на Евровидении в Киеве с композицией Time и заняли 24 место.

Артист много лет женат. Вместе со своей супругой Валерией воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Еву и 7-летнего сына Даниила. После начала войны семья живет в Польше и лишь несколько раз приезжала в Украину.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ встал на защиту родины. Музыкант служит в составе 135-го отдельного батальона 114-й бригады ТРО ВСУ, где занимает должность офицера. Галыч также рассказывал, что ему удается совмещать военную службу с творчеством.

Женя Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизниЖеня Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизни

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Ранее Женя Галич гневно обматерил "ляписа" Михалка, который предал украинцев.

Также Галич признался в психологических проблемах.

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