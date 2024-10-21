ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Женя Галич розсекретив, яку найбільшу суму заробив у своєму житті

Понеділок 21 жовтня 2024 13:14
UA EN RU
Женя Галич розсекретив, яку найбільшу суму заробив у своєму житті Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Катерина Собкова

Лідер гурту O.Torvald, співак і музикант Женя Галич, який раніше відверто розповів про найбільший страх, пов'язаний з війною, цього разу зізнався, яку найбільшу суму заробив у своєму житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця в рамках програми "33 запитання" на Люкс ФМ.

Співак розповів, що найбільші заробітки групи були після участі у "Євробаченні" у 2017 році.

"Так, це було після "Євробачення", після Національного відбору у нас було кілька великих контрактів. Це були великі гроші", - зазначив артист.

На запитання журналіста, скільки це було, музикант чесно відповів, що багато.

"Мільйони гривень", - відверто відповів Галич.

"Я не пам'ятаю точно, але я прийшов і купив дві машини у салоні з картки", - розповів він.

На відео цей момент можна переглянути з 13:38.

Що відомо про лідера гурту O.Torvald

Галич - рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий.

Народився на Київщині, потім сім'я проживала в Казахстані, згодом повернулася до України. Навчався в інституті зв'язку у Полтаві на початку 2000-х. За період навчання отримав звання лейтенанта запасу.

У 2005 році створив зі своїм найкращим другом Денисом Мізюком гурт O.Torvald.

У 2017 році музиканти представляли Україну на Євробаченні у Києві з композицією Time та посіли 24 місце.

Артист багато років одружений. Разом зі своєю дружиною Валерією виховує двох дітей: 11-річну доньку Єву та 7-річного сина Данила. Після початку війни сім'я живе у Польщі і лише кілька разів приїздила до України.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист батьківщини. Музикант служить у складі 135-го окремого батальйону 114-ї бригади ТРО ЗСУ, де обіймає посаду офіцера. Галич також розповідав, що йому вдається поєднувати військову службу із творчістю.

Женя Галич розсекретив, яку найбільшу суму заробив у своєму життіЖеня Галич розсекретив, яку найбільшу суму заробив у своєму житті

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Раніше Женя Галич гнівно вилаяв "ляпіса" Михалка, який зрадив українців.

Також Галич зізнався у психологічних проблемах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині