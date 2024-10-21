Женя Галич розсекретив, яку найбільшу суму заробив у своєму житті

Лідер гурту O.Torvald, співак і музикант Женя Галич, який раніше відверто розповів про найбільший страх , пов'язаний з війною, цього разу зізнався, яку найбільшу суму заробив у своєму житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця в рамках програми "33 запитання" на Люкс ФМ.

Співак розповів, що найбільші заробітки групи були після участі у "Євробаченні" у 2017 році.

"Так, це було після "Євробачення", після Національного відбору у нас було кілька великих контрактів. Це були великі гроші", - зазначив артист.

На запитання журналіста, скільки це було, музикант чесно відповів, що багато.

"Мільйони гривень", - відверто відповів Галич.

"Я не пам'ятаю точно, але я прийшов і купив дві машини у салоні з картки", - розповів він.

На відео цей момент можна переглянути з 13:38.

Що відомо про лідера гурту O.Torvald

Галич - рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий.

Народився на Київщині, потім сім'я проживала в Казахстані, згодом повернулася до України. Навчався в інституті зв'язку у Полтаві на початку 2000-х. За період навчання отримав звання лейтенанта запасу.

У 2005 році створив зі своїм найкращим другом Денисом Мізюком гурт O.Torvald.

У 2017 році музиканти представляли Україну на Євробаченні у Києві з композицією Time та посіли 24 місце.

Артист багато років одружений. Разом зі своєю дружиною Валерією виховує двох дітей: 11-річну доньку Єву та 7-річного сина Данила. Після початку війни сім'я живе у Польщі і лише кілька разів приїздила до України.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист батьківщини. Музикант служить у складі 135-го окремого батальйону 114-ї бригади ТРО ЗСУ, де обіймає посаду офіцера. Галич також розповідав, що йому вдається поєднувати військову службу із творчістю.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)