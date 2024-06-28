ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Женя Галич гневно обматерил "ляписа" Михалка, который предал украинцев

Пятница 28 июня 2024 19:55
UA EN RU
Женя Галич гневно обматерил "ляписа" Михалка, который предал украинцев Женя Галич, Сергей Михалок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Фронтмен рок-группы Otorvald Женя Галич нецензурно обратился к группе Ляпис Трубецкой из-за новости о ее туре по Украине.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробности возмущения рокера, которыми он поделился в своем Instagram.

Галич сделал репост публикации панк-рокеров, в которой те призвали свою аудиторию ждать тур по Украине уже этим летом.

"Ого, кто нарисовался?" - саркастически ответил певец.

Женя Галич гневно обматерил &quot;ляписа&quot; Михалка, который предал украинцев

Instagram-stories Жени Галича (Скриншот)

Женя объяснил, что он является бывшим поклонником проекта Brutto, участником которого является Ляпис Трубецкой. Именно поэтому у рокера возникли вопросы непосредственно к основателю группы - Сергею Михалку.

"Вы же воины света, вы же об этом все пели, у вас же была определенная идеология, за вами тянулись люди. У меня вопрос, как у фаната, где вы делись? Где находился Сергей Михалок во время полномасштабного вторжения, а второй вопрос - как поступил со своими ребятами, с участниками проекта Brutto и группы Ляпис Трубецкой, которые остались в Украине?" - обратился Галич.

Женя Галич гневно обматерил &quot;ляписа&quot; Михалка, который предал украинцев

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Музыкант отметил, что он был бы рад получить ответ от организаторов, который удовлетворит непосредственно его как поклонника и каждого украинца, который планирует идти на концерты. Женя сказал, что он готов забрать все свои слова назад и признать свою неправоту при условии, если ответ будет публичным.

Женя Галич гневно обматерил &quot;ляписа&quot; Михалка, который предал украинцевСергей Михалок (фото: instagram.com/brutto_nostra)

"С Гурковым, как раз, я общался в начале полномасштабки в Киеве и прекрасно понимаю, что он ровный тип и он участвовал в обороне Киева. К нему вопросов вообще никаких нет", - отметил музыкант.

Кроме того, фронтмен говорит, что именно от вокалиста группы Виталия Гуркова он и узнал детали об "общем положении дел" в Brutto.

Ранее мы рассказывали, что Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов.

Также мы писали, что Каменских решила не отказываться от песен на русском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ляпис Трубецкой Новости шоу-бизнеса сканал Шоу-бизнес Музыка Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов