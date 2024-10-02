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Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Среда 02 октября 2024 08:42
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Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Катерина Собкова

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который рассекретил, чем занимается в ВСУ, рассказал о самом большом страхе, связанным с войной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "24 Канала".

На вопрос интервьюера, какой его самый большой страх на сегодняшний день, исполнитель ответил, что это страх за детей.

"Что мои дети застанут войну. Я имею в виду, что они будут участвовать в этой войне. Это самый большой страх", - разоткровенничался певец.

Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Также он добавил, что украинцы сейчас словно живут в двух параллельных реальностях.

"Иногда, гуляя по мирным городам, кажется, что мы живем в двух параллельных мирах: в одной части Украины проливают кровь за независимость и свободу, а в другой - отдыхают, употребляют алкоголь, "живут свою лучшую жизнь". Конечно, важно продолжать жить, но важно не забывать, что в стране война", - отметил Галич.

Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Певец часто выступает для военных (фото: instagram.com/jenia_galich)

Кто такой Женя Галич

Женя Галич - 40-летний украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий. 15 лет находится в браке с Валерией. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Еву и 7-летнего сына Даниила. После начала войны семья артиста живет в Польше.

Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войнойЖеня Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войнойЖеня Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Артист с женой (фото: instagram.com/lera_galich)

Женя Галич с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. В одном из своих интервью он рассказывал, что служит в 135-м отдельном батальоне терробороны, входящем в состав Вооруженных сил Украины.

Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войнойЖеня Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Дети Жени Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

Ранее Женя Галич признался в психологических проблемах.

Также читайте о том, что Галич гневно обматерил "ляписа" Михалка, который предал украинцев.

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