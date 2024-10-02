Женя Галич разоткровенничался о своем самом большом страхе, связанным с войной

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который рассекретил, чем занимается в ВСУ, рассказал о самом большом страхе, связанным с войной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "24 Канала" .

На вопрос интервьюера, какой его самый большой страх на сегодняшний день, исполнитель ответил, что это страх за детей.

"Что мои дети застанут войну. Я имею в виду, что они будут участвовать в этой войне. Это самый большой страх", - разоткровенничался певец.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Также он добавил, что украинцы сейчас словно живут в двух параллельных реальностях.

"Иногда, гуляя по мирным городам, кажется, что мы живем в двух параллельных мирах: в одной части Украины проливают кровь за независимость и свободу, а в другой - отдыхают, употребляют алкоголь, "живут свою лучшую жизнь". Конечно, важно продолжать жить, но важно не забывать, что в стране война", - отметил Галич.

Певец часто выступает для военных (фото: instagram.com/jenia_galich)

Кто такой Женя Галич

Женя Галич - 40-летний украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий. 15 лет находится в браке с Валерией. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Еву и 7-летнего сына Даниила. После начала войны семья артиста живет в Польше.

Артист с женой (фото: instagram.com/lera_galich)

Женя Галич с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. В одном из своих интервью он рассказывал, что служит в 135-м отдельном батальоне терробороны, входящем в состав Вооруженных сил Украины.

Дети Жени Галича (фото: instagram.com/lera_galich)