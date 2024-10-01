Женя Галич рассекретил, чем занимается в ВСУ, и вспомнил самый страшный день на фронте

Лидер группы O.Torvald Женя Галич поделился, чем занимается в рядах ВСУ, и рассказал о самом страшном дне, который пережил на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя "24 Канала".

По словам Галича, который с начала полномасштабного вторжения защищает Украину от оккупантов, сейчас он служит в Киеве. Ранее же певец находился в разных горячих точках.

"Я командирован в город Киев. Это не то, о чем можно говорить, но сведем это к материально-техническому обеспечению Вооруженных сил", - поделился Евгений.

Певец также рассказал о самом страшном дне на фронте. По его словам, это произошло осенью 2022 года, когда он и его товарищи оказались в окружении во время обороны поселка Ямполь в Донецкой области.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Музыкант признался, что тогда думал, что это конец. Однако вместе с побратимами ему удалось вырваться из окружения.

"Когда мы попали в окружение. Я думал, что, скорее всего, мы оттуда не выйдем. Было много смертей вокруг. Было страшно. Я боялся, что больше никогда не увижу близких людей", - признается фронтмен группы O.Torvald.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Напомним, Женя Галич - 40-летний украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий. Женат на женщине по имени Валерия. Пара воспитывает двоих детей: дочь, которая родилась в 2013 году, и сына, который родился в апреле 2017 года. О вступлении музыканта в ряды Вооруженных Сил Украины стало известно в апреле прошлого года.