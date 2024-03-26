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"Употреблял много алкоголя и наркотиков". Женя Галич признался в психологических проблемах

Вторник 26 марта 2024 10:40
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"Употреблял много алкоголя и наркотиков". Женя Галич признался в психологических проблемах Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, признался в психологических проблемах. Они, говорит артист, появились на фоне полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-программу "Тур звездами".

Женя Галич ходит к психиатру

По словам исполнителя, последние полгода он ходит к специалисту и принимает антидепрессанты, чтобы преодолеть проблемы психологического характера, которые возникли после начала большой войны.

Решиться "пойти в терапию", сказал певец, ему было очень трудно.

"Было трудно осознать, что мне нужна помощь. Я довел себя до того, что я не помнил по несколько дней своей жизни, из-за того что я употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. Это делало только хуже, а мне казалось, что это мне помогает", - поделился Галич.

Впрочем, сложный период, признался музыкант, уже позади. Сейчас он сбросил шесть килограммов и готовится вместе со своим коллективом презентовать новый альбом.

Напомним, Женя Галич с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. В одном из своих интервью он рассказывал, что служит в 135-м отдельном батальоне терробороны, входящем в состав Вооруженных сил Украины.

Недавно мы рассказывали, что Сергей Жадан решил присоединиться к ВСУ.

Также мы писали, что дочь известной блогерши чудом спаслась во время ракетной атаки на Киев.

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