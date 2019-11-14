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Жінка почала народжувати на концерті Сердючки у Києві: відео і деталі

STYLERЖиття    14.11.2019 - 19:57
Жінка почала народжувати на концерті Сердючки у Києві: відео і деталі
На концерті Сердючки в Києві у жінки почалися пологи (колаж: РБК-Україна)

У Києві жінку забрали в пологовий будинок прямо з концерту Сердючки

Під час виступу Вєрки Сердючки на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою" у жінки почалися родові перейми. "Швидка" забрала породіллю прямо з концертного залу.

Грандіозне шоу відбулося в середу, 13 листопада, у Палаці "Україна". Сердючка стала хедлайнером концерту. Поки Андрій Данилко з шоу-балетом танцював на сцені, одна з прихильниць його творчості почала народжувати, пише JetSetter.

Варто відзначити, що на концерті Сердючка переодяглася в свій сріблястий костюм із зіркою на голові, який вже став культовим. Для цього вбрання довелося спеціально забирати з стокгольмського музею Євробачення.

Жінка почала народжувати на концерті Сердючки у Києві: відео і деталі

Сердючка на концерті у Палаці "Україна" (фото: jetsetter.ua)

Саме в цьому костюмі Вєрка Сердючка підірвала танцпол міжнародного пісенного конкурсу в 2007 році в столиці Фінляндії Гельсінкі.

Андрій Данилко на концерті презентував свій новий хіт "Make It Rain Champagne", записаний на студії в Стокгольмі. Поки що офіційного релізу немає, але трек можна прослухати з концертних записів.

Вєрка Сердючка, "Make It Rain Champagne" (відео: YouTube/Yurik Yurik)

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