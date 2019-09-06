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74-річна жінка народила двійню: усі деталі

STYLERЖиття    06.09.2019 - 17:59
74-річна жінка народила двійню: усі деталі
Жінка народила в 74 роки в Індії (колаж: РБК-Україна)

Жінка вдалася до процедури ЕКЗ, щоб завагітніти

Літня жінка стала мамою дівчаток-двійнят в Індії. Для того, щоб завагітніти, 74-річній жінці провели процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Ерраматті Мангаямма і Раджа Рао одружилися ще 22 березня 1962 року, але залишалися бездітними протягом останніх 57 років, пише Hindustan Times.

Повідомляється, що малята почуваються добре. Вони з'явилися на світ в результаті кесаревого розтину. Операція пройшла без ускладнень.

74-річна жінка народила двійню: усі деталі

Жінка народила в 74 роки в Індії (фото: pixabay.com)

Тим не менш, породіллю направили у відділення інтенсивної терапії, щоб дати їй час оговтатися від стресу.

Також зазначається, що 74-річна жінка не зможе годувати дітей грудним молоком.

Вагітність проходила без ускладнень, оскільки жінка, незважаючи на свій поважний вік, не має серйозних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно екс-глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про реформу дитячих будинків.

Також Уляна Супрун розповіла про післяпологової депресії і розвінчала деякі популярні міфи про материнство.

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