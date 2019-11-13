Данилку стало погано на концерті: проблема не в блокаді серця

Андрію Данилку стало погано на зйомках (колаж: РБК-Україна)

Андрію Данилку на зйомках знадобилася медична допомога

Андрію Данилку стало дуже погано під час зйомок новорічного концерту - нещодавно така новина облетіла українські ЗМІ. Повідомлялося, що у 46-річного артиста трапилася блокада серця, і йому ледве вдалося закінчити виступ.

В команді аритста прокоментували НП, що нібито сталася на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке вийде на каналі "Україна" в новорічну ніч.

Андрій Данилко на зйомках новорічного шоу (фото: прес-служба)

Менеджер зірки Андрій Уреньов в програмі "Зірковий шлях" спростував інформацію про різке скорочення серцевого ритму і загрозу життю Данилку.

За словами Уреньова, у артиста просто защеміло спину під час одного з номерів. Він запевнив, що ніякої блокади серця не було, а сталася звичайна невралгія. Після того, як артисту зробили укол, він продовжив участь в зйомках.

Андрій Данилко на зйомках новорічного шоу (фото: прес-служба)

Шоу "Привіт, 20-ті!" за участю Вєрки Сердючки глядачі зможуть побачити на каналі "Україна" в ніч з 31 грудня на 1 січня.

До слова, невралгія - це хворобливий стан, який відчувається в області якого-небудь нерва. При цьому людина відчуває гострий різкий біль.