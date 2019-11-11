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Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу

STYLERПерсони    11.11.2019 - 14:02
Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу
Андрій Данилко (фото: facebook.com/womanhit)

Андрій Данилко насилу зміг закінчити виступ в образі Вєрки Сердючки

Андрій Данилко ледь не помер під час зйомок новорічного концерту. У 46-річного артиста трапилася блокада серця - різке скорочення серцевого ритму.

Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як пише видання Clutch, інцидент стався 4 листопада. В цей день проходили зйомки шоу "Привіт, 20-ті!", яке вийде на каналі "Україна" у новорічну ніч. Данилку стало погано буквально за годину до виходу на сцену. Вже на концертному майданчику артист був блідим і ледве говорив.

Очевидці кажуть, що після кожного свого номера Данилко повертався в гримерку і переодягався через те, що костюм Вєрки Сердючки був абсолютно мокрим... А після одного з номерів Данилко закрився в гримерці і не виходив звідти кілька годин.

Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Про те, що всесвітньо відома зірка українського шоу-бізнесу переніс блокаду серця, повідомив представник артиста. Також він розповів, що Данилка довелося повністю обколоти різними препаратами, щоб нормалізувати стан Андрія. Тільки після проведених процедур артистові стало трохи краще.

Видання зазначає, що Данилко прибув на зйомки у вже поганому самопочутті. Його постійно оточувала охорона і підтримувала в русі.

Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Додамо, що блокади серця бувають трьох ступенів. І якщо блокади I ступеня можуть бути варіантом норми або зустрічаються у спортсменів, у осіб з вегето-судинною дистонією, то блокади серця ІІ і ІІІ ступеня чреваті розвитком гіпоксії мозку, втрати свідомості і клінічної смерті.

Блокада серця: Андрій Данилко ледь не помер під час виступу

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

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