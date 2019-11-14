Женщина начала рожать на концерте Сердючки в Киеве: видео и детали

На концерте Сердючки в Киеве у женщины начались роды (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве женщину забрали в роддом прямо с концерта Сердючки

Во время выступления Верки Сердючки на "Вечере премьер с Катей Осадчей" у женщины начались родовые схватки. "Скорая" забрала роженицу прямо с концертного зала.

Грандиозное шоу состоялось в среду, 13 ноября, во Дворце "Украина". Сердючка стала хедлайнером концерта. Пока Андрей Данилко с шоу-балетом отплясывал на сцене, одна из поклонниц его творчества начала рожать, пишет JetSetter.

Стоит отметить, что на концерте Сердючка переоделась в свой серебристый костюм со звездой на голове, который уже стал культовым. Для этого наряд пришлось специально забирать из стокгольмского музея Евровидения.

Сердючка на концерте во Дворце "Украина" (фото: jetsetter.ua)

Именно в этом костюме Верка Сердючка взорвала танцпол международного песенного конкурса в 2007 году в столице Финляндии Хельсинки.

Андрей Данилко на концерте презентовал свой новый хит "Make It Rain Champagne", записанный на студии в Стокгольме. Пока что официального релиза нет, но трек можно прослушать с концертных записей.

Верка Сердючка, "Make It Rain Champagne" (видео: YouTube/Yurik Yurik)