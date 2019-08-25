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Богдана помітили на весіллі "смотрящого" за Мін'юстом

Новини » Політика    25.08.2019 - 12:44
Богдана помітили на весіллі "смотрящого" за Мін'юстом
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Також на весіллі Довбенка був помічений київський забудовник Варвиш

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан був помічений на святкуванні весілля Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції. Про це йдеться в матеріалі телепрограми "Наші Гроші", передає РБК-Україна.

Так, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенка. Додається, що святкування тривали три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Варвиш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента в "Український дім".

Зазначається, що Довбенко може впливати на кадрові призначення та "вирішення питань", пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Крім того, обраниця Довбенка, юристка Ганна Огренчук, нещодавно була призначена до комісії з питань правової реформи, до якої також увійшли наближені до Богдана особи.

Фото: Богдан на святкуванні весілля Довбенка (Наші Гроші)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми". У своєму позові Богдан зазначив, що хоче спростувати недостовірну інформацію та захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

Як писало РБК-Україна, у розслідуванні журналістів програми "Схеми" повідомлялося, що 13 березня Богдан, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком. Зазначалося, що про зустріч свідчать дані журналу відвідувань КС.

Засідання по справі Богдана проти журналістів програми "Схеми" пройде 19 вересня Богдан очолив Комісію державних нагород та геральдики
Новини України розслідуванняБогдан
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