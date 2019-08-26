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Богдан відповів на скандал з поїздкою в Сен-Тропе на День Незалежності

Новини » Суспільство    26.08.2019 - 12:48
Богдан відповів на скандал з поїздкою в Сен-Тропе на День Незалежності
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

У День Незалежності Богдан був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Мін'юстом

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував інформацію про те, що в День Незалежності він був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції. Про це він написав у Facebook.

"У вільний від роботи час, куди хочу туди йду. Хочу на весілля у Сан-Тропе, хочу на фронт у Піски. Принципово - не красти", - написав він.

Богдан відповів на скандал з поїздкою в Сен-Тропе на День Незалежності

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривали три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента "Український дім".

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення "вирішення питань", пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

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Новини України Андрій Богдан
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