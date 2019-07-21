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Що чекає Україну після виборів: народний прогноз

STYLERЖиття    21.07.2019 - 19:07
Що чекає Україну після виборів: народний прогноз
Фото: колаж РБК-Україна

Парламентські вибори 21 липня 2019 за прикметами проходять у невдалий день для нових починань

Вибори до Верховної Ради проходять 21 липня - у цей день в народі вшановують пам'ять християнського великомученика Прокопія, а також відзначають свято Казанської Літньої, на честь Казанської ікони Божої Матері. Наші пращури передбачали за прикметами не тільки погоду на найближче майбутнє, але і долю людини, "вгадували" по природі, що уготовано.

Вважається, що якщо у святковий день 21 липня не порушувати головні заборони, то можна привернути удачу і відвести біду.

Основні "табу" в цей день - лінь, поїздки та купання в річках та водоймах. У народі намагалися зробити якомога більше справ сьогодні. Тим, хто вирушав у далеку дорогу, обіцяли фінансові втрати. А любителів поплавати в цей день міг затягнути на дно Водяний.

Ще одне важливе попередження стосується заборони на нові починання 21 липня - забобонні вірять, що за таку активність можна поплатитися серйозними збитками і крахом самої справи. Тому сьогоднішнє проведення виборів до Ради проходять в не дуже "вдалий" день для подібних оновлення законодавчого органу.

Що чекає Україну після виборів: народний прогноз

21 липня проходять вибори до Верховної Ради (Фото: РБК-Україна)

Однак у той же час деякі народні прогнози погоди навпаки - обіцяють удачу.

Так, по погоді і природним явищам народні відуни визначали, що чекає людину. Дощі 21 липня, які до речі накрили сьогодні Україну в день парламентських виборів, вважаються провісниками удачі та везіння.

Взагалі погода на Прокопія розповідала, яким буде Ільїн день 2 серпня, а також судили про майбутню зиму.

Якщо наспіла чорниці в лісі, то це підказувало, що пора приступати до збирання озимого жита.

Якщо в небі дзвінко співають птахи, то пшениця добре вродить. Недарма Прокопія 21 липня називають ще Прокопом-женцем.

Що чекає Україну після виборів: народний прогноз

21 липня день Святого великомученика Прокопія (Фото з відкритих джерел)

У цей день можна було убезпечити себе від болю в спині, якщо заткнути за пояс колосок.

Злі бджоли обіцяли швидку спеку - що між іншим прогнозують нам зараз синоптики.

Також православні у цей день моляться Божій Матері про заміжжя, просять про заступництво.

Як повідомлялося раніше, економіст розповів, що буде з курсом долара після позачергових виборів у Раду, які проходять сьогодні, 21 липня.

Також ми писали про те, що нещодавно астролог розповіла, чого очікувати від парламентських виборів 2019.

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