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Що буде з Україною після виборів в Раду: прогноз екстрасенсів

STYLERЖиття    21.07.2019 - 10:39
Що буде з Україною після виборів в Раду: прогноз екстрасенсів
Що буде з Україною після виборів у Раду - прогноз екстрасенсів (фото: колаж РБК-Україна)

Екстрасенси розповіли, чого чекати після парламентських виборів 2019

Після виборів у Верховну Раду українців чекають суттєві зміни. Ось тільки погані або хороші? Думки різних екстрасенсів і астрологів відрізняються одна від одної, а тому українцям варто уважно проаналізувати наявні факти.

21 липня - дата початку голосування на парламентських виборах 2019. Як зазначалося раніше, вплив місячного затемнення будуть відчувати і кандидати, і люди, які прийдуть голосувати, а тому слід подбати про своє здоров'я перш ніж виходити з дому.

Що буде з Україною після виборів в Раду: прогноз екстрасенсівЩо чекає українців після виборів в Раду 2019 - прогноз екстрасенсів (фото:yatsenyuk.org.ua)

Так, астролог Павло Глоба передбачив після виборів у Верховну Раду економічну кризу, яка триватиме до 2020 року. Геополітичні потрясіння змусять Україну пережити непрості часи, проте український уряд йде правильним шляхом, а тому все буде поступово рухатися до прогресу.

Мольфар Михайло Тодорів зазначив: "Українці проголосують за тих, кого потрібно. Люди, які увійдуть до Ради, в більшості своїй за державу, за Україну. І злі духи будуть скинуті добрими... В найближчі 5 років країна розправить крила. Хоча це й не зовсім легко".

А ось політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka розповів, що українцям не варто сподіватися на легкий і швидкий мир з Росією. Якщо щось подібне буде відбуватися, продовження не змусить себе чекати - замість світу війна з Донбасу перекинеться на Харків, Одесу та Київ, якщо не на всю Україну.

"Будуть сенсації, несподіванки. Ми на цих виборах, швидше за все, отримаємо абсолютний рекорд - партія номер один отримає такий результат, якого до цього ніколи в Україні не було", - зазначив експерт.

Раніше астролог розповіла, чого очікувати від парламентських виборів 2019.

А також про те, які перспективи на виборах в Раду 2019 у партій "Голос", "Слуга народу" та інших.

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