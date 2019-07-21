ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі

STYLERЖиття    21.07.2019 - 09:27
Погода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі
Погода в Україні 21 липня (фото: pixabay.com)

Жителям деяких областей необхідно діставати парасольки

Погода в Україні сьогодні, 21 липня, в день позачергових парламентських виборів, буде неоднозначною. Деякі області країни накриють дощі і грози. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

За даними синоптиків, негода буде у західній частині України, а також у центральних регіонах і на півдні країни. При цьому у всіх областях зберігатиметься тепла погода.

У Львові температура повітря становитиме +26... +28 градусів тепла, в Ужгороді +30... +32, в Івано-Франківську +27... +29 градусів. Тут також пройдуть дощі з грозами.

Погода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощіПогода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі

Погода в Україні 21 липня (інфографіка: meteo.gov.ua)

У центральних регіонах дощі пройдуть у Черкаській та Кіровоградській області. Тут очікується +26... +28 та +27... +29 градусів відповідно.

У південних областях буде негода в Одеській і Миколаївській області. В Одесі повітря прогріється до +30, а в Миколаєві - до +32. В Херсоні буде без опадів, температура повітря коливатиметься в межах +30... +32.

В окупованому Криму також буде без опадів і тут буде спекотно - +30... +32.

У північній частині України буде негода в Чернігівській області. При цьому температура повітря становитиме +26... +28.

Погода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі

Погода в Україні 21 липня (фото: pixabay.com)

На сході України сьогодні буде сонячно і без дощів. У Луганську і Донецьку +27... +29.

У Харкові, Полтаві та Дніпрі температура повітря становитиме +27... +29 градусів.

Нагадаємо, що відомий синоптик Наталка Діденко попередила про різке погіршення погоди.

Раніше повідомлялося про те, що синоптик назвала точну дату, коли в Україну повернеться спека.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Літо знову ожило: синоптик порадувала українців теплим прогнозом
Новини України ГідрометцентрПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся