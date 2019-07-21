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Что ждет Украину после выборов: народный прогноз

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 19:07
Что ждет Украину после выборов: народный прогноз
Фото: коллаж РБК-Украина

Парламентские выборы 21 июля 2019 по приметам проходят в неудачный день для новых начинаний

Выборы в Верховную Раду проходят 21 июля - в этот день в народе чтят память христианского великомученика Прокопия, а также отмечают праздник Казанской Летней, в честь Казанской иконы Божьей Матери. Наши предки предсказывали  по приметам не только погоду на ближайшее будущее, но и судьбу человека, "угадывали" по природе, что уготовано.

Считается, что если в праздничный день 21 июля не нарушать главные запреты, то можно привлечь удачу и отвести беду. 

Основные "табу" в этот день - лень, поездки и купание в речках и водоемах. В народе старались сделать как можно больше дел сегодня. Тем, кто отправлялся в дальнюю дорогу, сулили финансовые потери. А любителей поплавать в этот день мог утащить на дно Водяной. 

Еще одно важное предупреждение касается запрета на новые начинания 21 июля - суеверные верят, что за такую активность можно поплатиться серьезными убытками и крахом самого дела. Поэтому сегодняшнее проведение выборов в Раду проходят в не слишком "удачный" день для подобных обновлений законодательного органа.

Что ждет Украину после выборов: народный прогноз

21 июля проходят выборы в Верховную Раду (Фото: РБК-Украина)

Однако в то же время некоторые народные прогнозы по погоде наоборот - сулят удачу.  

Так, по погоде и по природным явлениям народные ведуны определяли, что ждет человека. Дожди 21 июля, которые кстати накрыли сегодня Украину в день парламентских выборов, считаются предвестниками удачи и везения.

Вообще погода на Прокопия рассказывала, каким будет Ильин день 2 августа, а также судили о предстоящей зиме. 

Если поспела черника в лесу, то это подсказывало, что пора приступать к уборке озимой ржи.

Если в небе звонко поют птицы, то пшеница хорошо уродится. Недаром Прокопия 21 июля называют еще Прокопом-жнецом и Прокопием-жатвенником.

Что ждет Украину после выборов: народный прогноз

21 июля день Святого великомученика Прокопия (Фото из открытых источников)

В этот день можно было обезопасить себя от болей в спине, если заткнуть за пояс колосок.

Злые пчелы сулили скорую жару - что между прочим прогнозируют нам сейчас синоптики.

Также по православные в этот день молятся Божьей Матери о замужестве, просят о заступничестве.

Как сообщалось ранее, экономист рассказал, что будет с курсом доллара после внеочередных выборов в Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. 

Также мы писали о том, что недавно астролог рассказала, чего ожидать от парламентских выборов 2019.

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