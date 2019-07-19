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Синоптик попередила про чергове похолодання в Україні

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 11:10
Синоптик попередила про чергове похолодання в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 23 липня очікується похолодання

Погода в Україні на вихідні, 20 та 21 липня, підвищиться, а вже з 23 липня очікується похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра, 20 липня, в Україні очікується дощ, а у вівторок, 23 липня, - похолодання. Разом з тим, 20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться. 

"У південній частині, на сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси. На заході та півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінницької та Одеської областей. Але сонця також буде достатньо, адже це - літні дощі", - повідомила вона.

У Києві завтра очікується суха погода і до +27 градусів тепла вдень. У неділю, 21 липня, у Києві можливий дощ і до +29 градусів. 

"У понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, на півдні спека навіть посилиться. А ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання", - додала вона.

 

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 липня, погода в Україні сприятиме підвищенню рівня пожежної небезпеки у більшості областей. 

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