Кліматологи дали прогноз погоди до кінця літа

Фото: фонтани в Києві (РБК-Україна)

Ймовірність потепління висока

Багаторічні спостереження за кліматом в Києві свідчать про те, що перша половина липня в столиці зазвичай холодна, друга - тепла. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Мартазінова, погода в Києві відображає кліматичні процеси, які відбуваються по всій Україні в цілому.

"Перша половина (липня, - ред.) зазвичай холодна, а якщо вона холодна, вона природно супроводжується дощами. А друга - тепла", - сказала вона, зазначивши, що це не прогноз, а "кліматична характеристика".

Мартазінова також повідомила, що в серпні погода в Києві зазвичай буває спекотною. "У серпні процеси дуже спекотні. Вони доходять до 30 градусів і вище денні температури", - повідомила вона. При цьому різке похолодання зазвичай починається за десять днів до кінця місяця.

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Зазначимо, раніше Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, заявила, що літо в Україні скоротилося до 2-2,5 місяців. Мартазінова стверджує, що літо розпочинається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.