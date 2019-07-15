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Кліматологи дали прогноз погоди до кінця літа

Новини » Суспільство    15.07.2019 - 17:26
Кліматологи дали прогноз погоди до кінця літа
Фото: фонтани в Києві (РБК-Україна)

Ймовірність потепління висока

Багаторічні спостереження за кліматом в Києві свідчать про те, що перша половина липня в столиці зазвичай холодна, друга - тепла. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Мартазінова, погода в Києві відображає кліматичні процеси, які відбуваються по всій Україні в цілому.

"Перша половина (липня, - ред.) зазвичай холодна, а якщо вона холодна, вона природно супроводжується дощами. А друга - тепла", - сказала вона, зазначивши, що це не прогноз, а "кліматична характеристика".

Мартазінова також повідомила, що в серпні погода в Києві зазвичай буває спекотною. "У серпні процеси дуже спекотні. Вони доходять до 30 градусів і вище денні температури", - повідомила вона. При цьому різке похолодання зазвичай починається за десять днів до кінця місяця.

Кліматологи дали прогноз погоди до кінця літа

Скріншот видео

Зазначимо, раніше Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, заявила, що літо в Україні скоротилося до 2-2,5 місяців. Мартазінова стверджує, що літо розпочинається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.

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