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Землю накриє потужна магнітна буря: коли чекати удару

STYLERЖиття    16.01.2020 - 17:58
Землю накриє потужна магнітна буря: коли чекати удару
Магнітні бурі у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря в лютому 2020 негативно вплине на здоров'я людей

Магнітна буря у лютому 2020 очікується вже на початку місяця і триватиме вона кілька днів поспіль. Як захиститися від метеоудару, і хто схильний до коливань магнітосфери Землі - в матеріалі Styler.

Магнітна, або геомагнітна буря - це збурення геомагнітного поля Землі. Воно викликається надходженням в межі планети обуреного сонячного вітру і може тривати всього кілька годин, а може затягуватися на декілька днів поспіль, викликаючи напади головного болю, перепади артеріального тиску та інші проблеми зі здоров'ям.

Коли чекати нового метеоудара

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближчий метеоудар нагряне на Землю вже 2 січня і триватиме аж до 4 числа. Таким чином, магнітна буря триватиме три дні поспіль.

Землю накриє потужна магнітна буря: коли чекати удару

Магнітні бурі у лютому 2020 (скрін: ФІАН)

Хто схильний до впливу магнітної бурі, і як вберегтися

Від магнітних бур, в першу чергу, страждають метеозалежні люди, а також ті, хто має проблеми з тиском, серцево-судинні недуги, психічно нестабільні люди. Але неприємності у вигляді нападів головного болю, безпричинної втоми, дратівливості, можуть трапитися абсолютно з усіма.

Магнітна буря може викликати безсоння, апатію, депресивний настрій, посилюється тривожність. Можуть виникати стрибки тиску та інші загострення серцево-судинних захворювань, головний біль, що доходить до мігрені.

Щоб мінімізувати вплив геомагнітних бур, фахівці рекомендують в ці дні відмовитися від алкоголю, менше пити каву та інші підбадьорливі напої. Не зайвим буде обмежити фізичну активність і уникати стресових ситуацій. Медики радять дотримуватися питного режиму і правил здорового харчування, висипатися.

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