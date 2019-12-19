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Україну у 2020 році чекають грандіозні зміни: несподіваний прогноз

STYLERЖиття    19.12.2019 - 17:39
Україну у 2020 році чекають грандіозні зміни: несподіваний прогноз
Гороскоп 2020 для України (фото: УНІАН)

Астролог в гороскопі на 2020 рік обіцяє для України знаменні події

Гороскоп 2020 обіцяє для України безліч важливих і доленосних подій завдяки унікальному положенню планет. Про це у своєму блозі пише астролог Людмила Халанська, яка впевнена, що наступаючий рік стане для нашої країни новим відліком.

На думку астролога, найбільший вплив на долю України у 2020-му році буде чинити з'єднання Юпітера і Плутона в Козерозі. Таке положення планет спричинить істотні соціальні та політичні зміни у світі, які будуть болючими, але необхідними.

А на початку року в з'єднання з Плутоном потрапить ще і Сатурн, що втягне Україну в довгий період історичних процесів, в якому будуть задіяні відразу кілька держав та світових організацій.

"Можна сказати, що це рік нового відліку, початку нових циклів світової історії. Ці процеси не обійдуть увагою і Україну, бо саме в Козерозі починається наш гороскоп", - впевнена астролог.

Людмила Халанська вважає, що з початку року до середини весни, а також в кінці 2020-го відбудуться сприятливі зрушення після періоду бездіяльності. Будуть офіційно узаконені дуже важливі для держави положення і норми.

Астролог вважає, що в 2020 році відбудеться завершення цілого етапу життя держави і початок нового циклу його розвитку. Тим не менш, такий період триватиме лише до 2021 року включно, а далі можливе протистояння народу і влади.

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