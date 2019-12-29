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Магнітні бурі посиляться: потужний метеоудар обрушиться на Україну

STYLERЖиття    29.12.2019 - 19:21
Магнітні бурі посиляться: потужний метеоудар обрушиться на Україну
Магнітні бурі посиляться

Експерт стверджує, що в даний час Сонце знаходиться в мінімумі своєї активності

Магнітні бурі посиляться. За словами експерта, вже у 2020 році сонячна активність почне зростати. Такої думки дотримується співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький.

В даний час Сонце знаходиться в мінімумі своєї активності. На світилі немає жодної плями, яка є головним показником "активного Сонця".

OBOZREVATEL повідомляє, що, за словами астронома, починаючи з 2020 року, відбуватиметься поступовий підйом магнітних бур, який, якщо виходити з 11-річного циклу, досягне максимуму в 2025 році.

"Тоді можна очікувати і спалахи на Сонці, і магнітні бурі - процеси, які мають значно вищий рівень енергії", - зазначив фахівець.

Він також додав, що зі зростанням активності Сонця на світилі будуть з'являтися плями - "охолоджені ділянки сонячної поверхні, які є джерелом великої магнітної енергії" - які і будуть причиною магнітних бур.

У періоди магнітних бур людям з хронічними захворюваннями варто тримати під рукою необхідні медичні препарати або не забувати консультуватися з лікарем.

Надмірні тренування в спортивних залах варто обмежити, якщо є можливість відмовитися від далеких поїздок - то перенести їх. Варто уникати великих скупчень людей, не пити алкоголь, енергетики, міцний чай і каву.

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