Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать удара

Магнитные бури в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в феврале 2020 негативно повлияет на здоровье людей

Магнитная буря в феврале 2020 ожидается уже в начале месяца и продлится она несколько дней подряд. Как защититься от метеоудара, и кто подвержен колебаниям магнитосферы Земли - в материале Styler.

Магнитная, или геомагнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли. Оно вызывается поступлением в пределы планеты возмущенного солнечного ветра и может длится всего несколько часов, а может затягиваться на несколько дней подряд, вызывая приступы головной боли, перепады артериального давления и другие проблемы со здоровьем.

Когда ждать нового метеоудара

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайший метеоудар настигнет Землю уже 2 января и продлится вплоть до 4 числа. Таким образом, магнитная буря продлится три дня подряд.

Магнитные бури в феврале 2020 (скрин: ФИАН)

Кто подвержен влиянию магнитной бури, и как уберечься

От магнитных бурь, в первую очередь, страдают метеозависимые люди, а также те, кто испытывает проблемы с давлением, имеет сердечно-сосудистые недуги, психически нестабильные люди. Но неприятности в виде приступов головной боли, беспричинной усталости, раздражительности, могут постичь абсолютно всех.

Магнитная буря может вызывать бессонницу, апатию, депрессивное настроение, усиливается тревожность. Могут возникать скачки давления и другие обострения сердечно-сосудистых заболеваний, головная боль, доходящая до мигрени.

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь, специалисты рекомендуют в эти дни отказаться от алкоголя, меньше пить кофе и другие бодрящие напитки. Не лишним будет ограничить физическую активность и избегать стрессовых ситуаций. Медики советуют соблюдать питьевой режим и придерживаться правил здорового питания, высыпаться.