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В Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    14.01.2020 - 12:24
В Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні може змусити померзнути жителів країни взимку 2020

Погода в Україні в найближчі дні принесе аномально теплу температуру в деякі області, але вже у лютому ситуація може кардинально змінитися. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Так, вже 15 та 16 січня, судячи з карт Укргідрометцентру, температура повітря становитиме від +3 до +6, а на Заході від +5 до +9, при цьому вночі температура буде опускатися нижче нуля.

На Водохреща традиційно похолодає - вдень близько нуля, вночі - мінус. Опади з 15 по 19 січня малоймовірні.

Похолодання з двозначними нічними морозами, судячи за прогнозом ресурсу Gismeteo, прийде в країну в перших числах лютого. І якщо на Півдні воно буде незначних, то на інших територіях може досягати -12... -15 градусів. Але такий стрибок буде короткочасним, за ним настане потепління.

Нижче синоптичні таблиці на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

В Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали датуВ Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали датуВ Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали датуВ Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали дату

Погода у Києві, Львові, Одесі, Харкові (скрін: gismeteo.ua)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує сильні морози у березні, а останній місяць весни принесе засуху. Дощів, за словами синоптика, очікувати не варто.

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