Дві супермасивні чорні діри ось-ось зіткнуться: чи вплине це на Землю

Вчені виявили супермасивні чорні діри (колаж: РБК-Україна)

Вчені розглядають кілька сценаріїв "поведінки" чорних дір

Дві супермасивні чорні діри, які можуть зіткнутися і злитися в одну, або ж завмерти на короткій відстані одна від одної, виявили у Всесвіті американські вчені. Маса гігантів перевищує масу Сонця у 800 мільйонів разів, пише Daily Star.

Завмирання чорних дір полягає в тому, що при скороченні відстані між двома масивними об'єктами реальний космічний простір між ними також скорочується. Їхні орбіти настільки сповільнюються, що час для подолання останнього парсека (близько трьох світлових років. - Ред.) між ними перетворюється майже у вічність.

Вчені виявили супермасивні чорні діри (скрін: YouTube/Nadin)

Якщо ж діри зіткнуться - це буде надзвичайно потужною подією у Всесвіті. При цьому буде виділена надзвичайно потужна енергія, більша, ніж виділяє все інше у Всесвіті.

На жаль, вчені не можуть точно сказати, як саме будуть розвиватися чорні діри. Однак незалежно від того, відбудеться зіткнення або два супермасивних об'єкта просто впритул наблизяться один до одного, це все одно буде дуже потужний феномен.

"Подвійні системи з чорних дір виробляють найбільші гравітаційні хвилі у Всесвіті", - сказала науковець Центру обчислювальної астрофізики США Flatiron Institute Кьяра Мінгареллі.

Вчені виявили супермасивні чорні діри (фото: princeton.edu)

На щастя для мешканців нашої планети, що б не трапилося з чорними дірами, Земля відчує наслідки не раніше, ніж через 2,5 мільярди років. Бо вони знаходяться дуже далеко від Землі.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

До речі, вчені Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) виявили три нові екзопланети, які своїм розміром і масою нагадують Землю.

Нагадаємо також, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.