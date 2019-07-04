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Вчені можуть відкрити портал в паралельний всесвіт: що відомо

STYLERНовини науки    04.07.2019 - 22:17
Вчені можуть відкрити портал в паралельний всесвіт: що відомо
Вчені можуть відкрити паралельний всесвіт (фото: universetoday.com)

Існування паралельного всесвіту може стати грандіозним відкриттям для людства

Американський вчені з Національної лабораторії Оук Рідж (штат Теннессі) сподіваються відкрити портал в паралельний вимір, що повторює наш світ. Так, дослідники вже закнчили побудову спеціального обладнання, що випробують вже цього літа, пише The Independent.

Фізик Лі Боуссард стверджує, що теоретично паралельні світи можуть бути ідентичними нашому багато в чому: повторювати елементарні частинки, планети і навіть життя.

Зазначимо, що жодних прямих доказів існування такої реальності досі не існує. Тим не менш, фізики зі всього світу допускають подібне, коли стикаються з аномальними результати досліджень.

На подібне дослідження вчених надихнув один експеримент, проведений ще в 1990-х. Так, фізики хотіли визначити час, за який нейтрон розпадається на протони після відділення від ядра атома. Але у двох окремих дослідженнях нейтрони розпадалися з різним темпом, що надзвичайно спантеличило вчених.

Вчені можуть відкрити портал в паралельний всесвіт: що відомо

Вчені можуть відкрити паралельний всесвіт (фото: pixabay.com)

Після того експерименту вчені прийшли до висновку, що приблизно 1% нейтронів можуть переходити між паралельними світами, перш ніж повернутися назад і випустити протони.

Під час нинішнього дослідження вчені збираються "вистрілити" нейтронами по непроникній стіні, з іншого боку якій буде встановлено детектор нейтронів. По ідеї, нейтрони не мають пройти крізь стіну, але якщо їх присутність по іншу сторону стіни доведуть, це буде означати, що вони "обійшли" стіну через паралельний світ, ставши "дзеркальними" нейтронами, а потім повернулися назад.

Тим не менш, вчені досить скептично ставляться до майбутнього дослідження, очікуючи нульового результату.

"Але якщо вдасться виявити щось подібне, це в корені все змінить", - додав Боуссард.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

До речі, вчені Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) виявили три нові екзопланети, які своїм розміром і масою нагадують Землю.

Нагадаємо також, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.

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