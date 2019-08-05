До Землі наближається гігантський астероїд: що загрожує людству

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Об'єкт наблизиться до Землі з відстані вісім мільйонів кілометрів

Гігантський астероїд розміром 569 метрів наблизиться до нашої планети вже в цю суботу, 10 серпня. Небесне тіло 2006 QQ23 більше, ніж хмарочос Емпайр Стейт Білдінг. Як інформує CNN, астероїд буде знаходитися на відстані вісім мільйонів кілометрів від Землі.

Вчені вважають, що для планети політ величезного астероїда буде безпечний.

У NASA повідомили, що щороку близько шести космічних об'єктів розміром з астероїд 2006 QQ23 пролітають повз Землі. За словами вчених, якщо який-небудь об'єкт розміром з нього впаде на Землю, це може призвести до повного зникнення якогось регіону планети.

Відео: Гігантський астероїд летить до Землі (YouTube/NASA)

Як ми раніше писали, чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

Нагадаємо також, що фахівці NASA зробили спеціальну модель, яка може спрогнозувати підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.