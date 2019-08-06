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Вчені виявили двійника Землі: на планеті може бути життя

STYLERЖиття    06.08.2019 - 22:06
Вчені виявили двійника Землі: на планеті може бути життя
Вчені відкрили нову екзопланету, схожу на Землю (колаж: РБК-Україна)

Астрономи припускають наявність рідкої води на поверхні екзопланети

Астрономи за допомогою телескопа NASA TESS, який сконструйований спеціально для пошуку екзопланет, виявили три нових об'єкти, які обертаються навколо карлика M-типу, відомого як GJ 357. Про це стало відомо на науковій конференції, яка нині проходить у Массачусетському технологічному інституті, пише Scitechdaily.com.

Повідомляється, що це найближча планетна система, виявлена вченими, на якій потенційно може бути життя.

Одна з відкритих екзопланет (ті, що знаходяться за межами Сонячної системи. - Ред.) особливо зацікавила вчених, оскільки являє собою "Суперземлю" з рідкою водою на поверхні. Дослідники допускають велику ймовірність існування життя на планеті, яку назвали GJ 357 d.

Відомо, що двійник Землі знаходиться всього в 31 світловому році від нас у сузір'ї Гідри. Крім того, GJ 357 d розташована в "зоні Златовласки" (зона, придатна для життя. - Ред.) своєї зірки - в цьому регіоні температура може підтримувати воду в рідкому стані.

Вчені виявили двійника Землі: на планеті може бути життя

Вчені відкрили нову екзопланету, схожу на Землю (фото: scitechdaily.com)

Наголошується, що екзопланета набагато ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, і рік на ній триває всього 55,7 дня.

GJ 357 d розташована у зовнішньому краї "придатної до життя зони", де вона отримує приблизно таку ж кількість тепла, як Марс від Сонця. Але вчені припускають - якщо на планеті досить щільна атмосфера, вона може утримувати тепло для підігріву рідкої води на її поверхні.

На даному етапі науковці проводять додаткові дослідження, щоб зрозуміти склад атмосфери планети.

Вчені відкрили нову екзопланету, схожу на Землю (відео: YouTube/NASA Goddard)

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

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