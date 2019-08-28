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Гігантський астероїд летить у бік Землі: усі подробиці

STYLERЖиття    28.08.2019 - 22:16
Гігантський астероїд летить у бік Землі: усі подробиці
Гігантський астероїд летить у бік Землі (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, чи загрожує людству небезпека

У бік Землі рухається гігантський астероїд, який за даними NASA наблизиться до нашої планети в суботу, 14 вересня.

Як повідомляють вчені, діаметр цього астероїда 2000 QW7 становить 290-650 метрів.

Це розмір найвищих хмарочосів у світі. Для порівняння, висота найвищої будівлі, хмарочоса Бурдж-Халіфа, який розташований в Дубаї – 828 метрів, а друга найвища будівля в світі, Шанхайська вежа має висоту 632 метри.

Рухається небесне тіло зі швидкістю 23 тисячі кілометрів в годину. На думку вчених, небезпеки для мешканців планети цей астероїд не несе, так як 14 вересня він пролетить на відстані 5,3 мільйона кілометрів від планети Землі.

Гігантський астероїд летить у бік Землі: усі подробиці

Гігантський астероїд пролетить біля Землі 14 вересня (фото: NASA)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені NASA повідомили про гігантський астероїд, який за своїми розмірами перевершує Велику Піраміду Гіза. Цей астероїд 28 серпня опиниться в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера.

А також ми розповідали про те, що вчений назвав дату кінця світу і пояснив, чому це пов'язано з загадковою планетою Нібіру.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчені NASA виявили в космосі планету-двійника Землі.

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