Гігантський астероїд летить у бік Землі: усі подробиці

Гігантський астероїд летить у бік Землі (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, чи загрожує людству небезпека

У бік Землі рухається гігантський астероїд, який за даними NASA наблизиться до нашої планети в суботу, 14 вересня.

Як повідомляють вчені, діаметр цього астероїда 2000 QW7 становить 290-650 метрів.

Це розмір найвищих хмарочосів у світі. Для порівняння, висота найвищої будівлі, хмарочоса Бурдж-Халіфа, який розташований в Дубаї – 828 метрів, а друга найвища будівля в світі, Шанхайська вежа має висоту 632 метри.

Рухається небесне тіло зі швидкістю 23 тисячі кілометрів в годину. На думку вчених, небезпеки для мешканців планети цей астероїд не несе, так як 14 вересня він пролетить на відстані 5,3 мільйона кілометрів від планети Землі.

Гігантський астероїд пролетить біля Землі 14 вересня (фото: NASA)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені NASA повідомили про гігантський астероїд, який за своїми розмірами перевершує Велику Піраміду Гіза. Цей астероїд 28 серпня опиниться в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера.

А також ми розповідали про те, що вчений назвав дату кінця світу і пояснив, чому це пов'язано з загадковою планетою Нібіру.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчені NASA виявили в космосі планету-двійника Землі.